Meksikā brutāli nogalināts 35 gadus vecs mūziķis, viņa trīs gadus vecā meita un sieva, kura gaidīja bērniņu
Meksikas galvaspilsētā Mehiko savās mājās brutāli noslepkavots indie rokgrupas "Camilo Septimo" taustiņinstrumentālists Džonatans Melendess, viņa trīs gadus vecā meita un sieva Anna Paula, kura bija ceturtajā grūtniecības mēnesī.
Melendess un viņa ģimene tika atrasti miruši otrdien savās mājās kādā turīgā Mehiko rajonā. Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju trīs upuri, tostarp mūziķa mazā meita, tika sašauti pakausī, savukārt ceturtais upuris tika sašauts mugurā. Izmeklētāji norāda, ka diviem upuriem slepkavības brīdī bija sasietas rokas.
Uzbrukumā tika nogalināta arī Džonatana un Anas meitas 21 gadu vecā auklīte. Tāpat viņu mājās tika atrasts miris ģimenes suns - arī viņam bija sasietas kājas. Vienīgais izdzīvojušais uzbrukumā bija mūziķa sešus gadus vecais dēls, kurš tika atrasts dzīvesvietā neskarts.
Saistībā ar slepkavību policija aizturējusi divus vīriešus. Izmeklētāji pieļauj, ka vismaz viens no aizdomās turētajiem mājā varēja iekļūt, izmantojot savus sakarus ar kādu no upuriem. Varasiestādes turpina noskaidrot nozieguma motīvu un precīzus slepkavību apstākļus. Pagaidām nav publiskota informācija par to, kāpēc ģimene tika izvēlēta par uzbrukuma mērķi.
Džonatans Melendess bija taustiņinstrumentālists Meksikā pazīstamajā indie rokgrupā "Camilo Septimo", kas darbojas alternatīvās un indie rokmūzikas žanrā. Viņa nāve un traģiskais uzbrukums ģimenei izraisījis plašu rezonansi Meksikā.