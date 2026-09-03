Veselības institūts brīdina: apreibināties ar Trampu var būt ļoti bīstami!
Nīderlandes narkotiku atkarības un garīgās veselības institūts “Trimbos” izplatījis “sarkano brīdinājumu” par potenciāli nāvējošām ekstazī tabletēm, kas veidotas ASV prezidenta Donalda Trampa sejas formā.
Utrehtā bāzētais institūts informē, ka augustā vairākas šādas tabletes nodotas pārbaudei narkotiku testēšanas centros. Analīzēs tajās konstatēts ļoti augsts ķīmiskās vielas PMMA daudzums.
“Nelietojiet šo tableti nekādos apstākļos,” brīdināja institūts, norādot, ka viela var izraisīt organisma pārkaršanu ar potenciāli letālām sekām. Izplatītajos attēlos redzams, ka tabletes vienā pusē attēlota Trampa seja, bet otrā iespiesti uzraksti “Trump” un “NL”.
PMMA jeb para-metoksimetamfetamīns ir viela, kas pēc īpašībām līdzinās MDMA – ekstazī tablešu galvenajai aktīvajai vielai. Tomēr PMMA iedarbība sākas vēlāk un stimulējošais efekts var būt mazāk izteikts, tādēļ lietotājs var kļūdaini pieņemt, ka narkotika nav iedarbojusies, un lietot vēl vienu devu. Tas būtiski palielina pārdozēšanas risku.
Lai arī pagaidām nav saņemtas ziņas par nāves gadījumiem vai smagu saslimšanu, kas būtu saistīta ar šo tablešu lietošanu, tiek norādīts, ka vairākas stundas pēc tablešu lietošanas iespējama slikta dūša, paātrināta sirdsdarbība un krampji.
Lai gan ekstazī ražošana, pārdošana un lietošana Nīderlandē ir nelikumīga, 2024. gada Nīderlandes valdības ziņojumā secināts, ka šī narkotika valstī joprojām ir samērā populāra ballīšu vidē. 2022. gadā ekstazī vismaz vienu reizi bija lietojuši aptuveni 550 000 cilvēku.
Šī gan nav pirmā reize, kad ekstazī tablešu dizainā izmantots Donalda Trampa tēls. 2017. gadā Vācijas policija konfiscēja aptuveni 5000 oranžas krāsas ekstazī tablešu, kas arī bija veidotas Trampa galvas formā.