Francijā pārspēts vairāk nekā 120 gadu vecs karstuma rekords
Francijā šī vasara, ko raksturoja karstuma viļņi, sausums un milzīgi savvaļas ugunsgrēki, bijusi viskarstākā kopš novērojumu sākuma 1900. gadā, ceturtdien paziņoja Francijas vides ministre Monika Barbu.
"Mēs tikko esam piedzīvojuši karstāko vasaru, kāda jebkad reģistrēta kopš mērījumu sākuma 1900. gadā," paziņoja ministre, prezentējot ziņojumu par vasaras klimatu, kas aptver laika posmu no jūnija līdz augustam.
Arī Beļģijā un Lielbritānijā šī bijusi viskarstākā vasara meteoroloģisko novērojumu vēsturē.
Francija šovasar piedzīvoja vairākus karstuma viļņus, no kuriem intensīvākais bija jūnija beigās. Vēl viens karstuma vilnis, kas ilga no jūlija beigām līdz augustam, atkārtoja valsts ilgākā karstuma viļņa rekordu, ilgstot 23 dienas. Iepriekšējais rekords piederēja 1983. gadam.
Šajā periodā valsti skāra vairāki lieli savvaļas ugunsgrēki.
"2026. gada vasara ieies vēsturē," teica Barbu. "Jautājums, kas mums tagad jāuzdod sev, ir - kā to atcerēsies? Kā pirmo no garas vasaru sērijas, kas turpinās uzstādīt rekordus. Vai kā brīdi, kad mēs pieņēmām izaicinājumu pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to ietekmi," norādīja ministre.