Tūristus Horvātijā izraida no restorāna "nepareiza" pasūtījuma dēļ - ko viņi gribēja
Interneta lietotāju viedokļi dalījās par to, kurš šajā situācijā bija kļūdījies.
Starp Ungāriju un Horvātiju izcēlies interneta skandāls pēc tam, kad grupa ungāru tūristu tika izraidīta no Horvātijas restorāna par "nepareizu" pasūtījumu, vēsta Ungārijas izdevums "Blikk".
Kā pastāstīja viena tūrista māte, viņas dēls ar trim draugiem atpūtās Horvātijas salā Krkā. Vakarā viņi devās uz populāru restorānu ar lielu apmeklētāju plūsmu. Pēc 10–15 minūšu gaidīšanas viņiem izdevās tikt pie galdiņa. Kad viesmīlis pieņēma pasūtījumu, katrs no četriem viesiem pasūtīja pa pankūku porcijai, kas maksāja 7 eiro.
Tieši pēc tam, kā raksta izdevums, situācija strauji mainījās. Viesmīlis bija neapmierināts, ka vakariņu laikā apmeklētāji pasūta tikai desertu. Viņš pievērsa uzmanību cilvēkiem, kuri ārā gaidīja galdiņu, un pēc tam palūdza jauniešiem atbrīvot vietu.
Stāsts kļuva plaši apspriests Ungārijas sociālajos tīklos un izraisīja īstu, lai arī neoficiālu, starptautisku skandālu. Daudzi ungāri nosodīja restorāna darbinieka rīcību, uzsverot, ka viesi bija gatavi samaksāt par savu pasūtījumu.
"Diemžēl arvien biežāk var novērot, ka horvāti tūristos redz tikai naudas maku. Tas nav atsevišķs gadījums – no Venēcijas līdz Zadarai daudzviet ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji ir zaudējuši pareizo virzienu," norādīja kāds sašutis ungārs.
Vienlaikus daļa diskusijas dalībnieku nostājās restorāna pusē. Viņi atgādināja par nerakstītiem noteikumiem, kas darbojas laikā, kad restorānos ir vislielākais viesu pieplūdums.
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Kāds komentētājs skaidroja, ka četru cilvēku galdiņš vakara laikā potenciāli var restorānam nest daudz lielākus ienākumus nekā četru desertu porciju pasūtījums.