Neticami - Ņujorkā zibens trāpa vīrietim, bet pēc brīža viņš jau pieceļas kājās. VIDEO
Ņujorkā kāds vīrietis piedzīvojis neticamu izglābšanos pēc tam, kad pastaigas laikā viņam iespēra zibens. Notikušo fiksēja apkārtnē uzstādīta videonovērošanas kamera.
Incidents notika 27. augustā Ņujorkas Stetena salas rajonā spēcīga negaisa laikā. ASV Kongresa darbinieks Tomass Fahmijs bija devies uz zobārsta vizīti un pa ielu gāja ar lietussargu, kad pēkšņi viņam iespēra zibens.
Video redzams, ka pēc spēcīgā trieciena vīrietis nekavējoties nokrīt zemē. “Es biju aptuveni 15 līdz 20 pēdu attālumā no savas automašīnas, kad man iespēra zibens,” vēlāk vietējiem medijiem pastāstīja Fahmijs.
Thomas Fahmy was holding an umbrella when a flash sent him to the ground in Staten Island, New York. He got back up moments later and walked into a neighbor's home. He was later taken to a hospital, where he says doctors found no burns and he did not lose consciousness. pic.twitter.com/ZUmguAvWOE— CNN Weather (@CNNweather) September 3, 2026
Viņš visu notikušo laiku palicis pie samaņas. Viņš atceras, ka jutis ļoti spēcīgu dedzināšanu, tirpšanu un nejutīgumu, kā arī stipras sāpes abās pēdās. Pēc trieciena vīrietis vairākus mirkļus gulējis zemē, līdz sācis saukt pēc palīdzības. Viņa saucienus sadzirdējusi netālu dzīvojoša sieviete, kura izsaukusi neatliekamo palīdzību. Video redzams, kā vīrietis pēc zibens trieciena pats pieceļas kājās un dodas pretī palīdzībai.
Fahmijs tika nogādāts Stetena salas universitātes slimnīcā, kur mediķi viņu novēroja pa nakti. Jau nākamajā dienā viņš tika izrakstīts no slimnīcas. Pārbaudēs vīrietim netika konstatēti ne apdegumi, ne citi nopietni savainojumi.
Fahmijs strādā ASV Pārstāvju palātas deputātes Nikolas Maliotakis birojā Stetena salā. Kongresmene pēc incidenta pauda atvieglojumu, ka viņas darbinieks pēc zibens spēriena ir dzīvs un jūtas labi.
Pats Fahmijs pēc pārdzīvotā atzinis, ka notikušais licis viņam citādi paskatīties uz dzīvi un vairāk novērtēt ikdienu.