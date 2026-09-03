92 gadu vecumā mirusi ASV feminisma kustības ikona Glorija Steinema
92 gadu vecumā mirusi amerikāņu žurnāliste, rakstniece un viena no pazīstamākajām ASV sieviešu tiesību kustības līderēm Glorija Steinema. Viņas fonds paziņojis, ka Steinema trešdien mierīgi aizgājusi mūžībā savās mājās Ņujorkā, tuvinieku ieskauta.
Steinema vairāk nekā pusgadsimtu bija viena no redzamākajām balsīm cīņā par sieviešu līdztiesību, reproduktīvajām tiesībām un vienlīdzīgu atalgojumu. Viņa bija viena no organizācijas “Women’s Action Alliance” dibinātājām. Organizācijas mērķis bija cīnīties pret diskrimināciju un seksismu.
Steinema arī līdzdibināja žurnālu “Ms.”, kas 70. gados kļuva par vienu no pirmajiem ietekmīgajiem ASV izdevumiem, kas sieviešu dzīvi atspoguļoja ārpus tradicionālajām tēmām par mājsaimniecību un skaistumkopšanu.
Steinema dzimusi 1934. gada 25. martā Toledo, Ohaio štatā. Viņas bērnība nebija viegla, un pilna laika skolu viņa sāka apmeklēt tikai 12 gadu vecumā. Pēc studijām 50. gadu beigās Steinema saņēma pētniecības stipendiju un devās uz Indiju, kur pavadīja divus gadus. Tur viņa strādāja dažādos projektos, tostarp palīdzēja lauku sievietēm organizēt nevardarbīgus protestus pret valdības politiku. Šī pieredze viņā radīja interesi par sabiedrības aktīvismu.
60. gadu sākumā Steinema pārcēlās uz Ņujorku un sāka strādāt kā ārštata žurnāliste. Plašāku atpazīstamību viņa ieguva pēc pētījuma par “Playboy Bunny” darbinieču darba apstākļiem, pati slepeni strādājot par viesmīli “Playboy” klubā.
Vēlāk Steinema kļuva par žurnāla “New York Magazine” komentētāju, bet 1972. gadā piedalījās žurnāla “Ms.” izveidē.
Savukārt 70. gados Steinema kļuva par vienu no galvenajām reproduktīvo tiesību aizstāvēm ASV. Viņa pati 22 gadu vecumā Londonā bija veikusi tolaik nelegālu abortu. Vēlāk Steinema atklāti stāstīja par šo pieredzi un aktīvi atbalstīja sieviešu tiesības pašām lemt par savu ķermeni.
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1973. gadā viņa atzinīgi vērtēja ASV Augstākās tiesas spriedumu lietā “Roe v. Wade”, kas nostiprināja konstitucionālas tiesības uz abortu.
Gandrīz pusgadsimtu vēlāk Steinema pieredzēja arī šī sprieduma atcelšanu.
Viņa publiski iestājās arī par viendzimuma laulību legalizāciju, vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm, kā arī protestēja pret nāvessodu un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu.
Steinema ilgstoši bija pazīstama ar savu skeptisko attieksmi pret laulību, tomēr 2000. gadā 66 gadu vecumā viņa apprecējās ar Dienvidāfrikā dzimušo uzņēmēju un vides aktīvistu Deividu Beilu, aktiera Kristiana Beila tēvu. Viņu laulība ilga trīs gadus – Deivids Beils 2003. gadā nomira no smadzeņu limfomas.
2013. gadā toreizējais ASV prezidents Baraks Obama Steinemai piešķīra Prezidenta Brīvības medaļu – augstāko civilo apbalvojumu ASV.
Steinemas fonds pēc viņas nāves uzsvēra, ka viņa līdz pat dzīves beigām turpinājusi darbu par līdztiesību. “Glorijas lielākā dāvana bija spēja klausīties citos un likt cilvēkiem justies pamanītiem un sadzirdētiem,” teikts fonda paziņojumā.
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Fonds norādīja, ka pēdējos dzīves gados Steinema turpinājusi rakstīt un savās mājās uzņemt viesus sarunu lokos, kuros cilvēki pulcējās, lai apspriestu sociālā taisnīguma jautājumus. Viņa arī bija iecerējusi savu mājokli padarīt par vietu, kur turpināt sociālā taisnīguma kustību darbu.
Pēc ziņas par viņas nāvi sociālajos tīklos rakstnieki, aktīvisti un feminisma kustības pārstāvji pateicās Steinemai par viņas ieguldījumu un atzina, ka viņas darbs mainījis viņu dzīvi.