Putins komentējis ziņas par iespējamu mobilizāciju Krievijā un Valsts domes vēlēšanām
Krievijas diktators Vladimirs Putins komentējis ziņas par jaunu Krievijas iedzīvotāju mobilizāciju. Viņš izteicies arī par situāciju frontē.
Putins paziņojis, ka informācijas izplatīšana par iespējamu jaunu mobilizācijas vilni Krievijā esot saistīta ar gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām. Šādu paziņojumu viņš izteica Austrumu ekonomikas foruma (VEF-2026) plenārsēdē.
Pēc Putina teiktā, Krievijas okupācijas armijai it kā neesot problēmu ar cilvēku skaitu tā dēvētajā "SVO" – tā Kremļa propaganda dēvē karu pret Ukrainu. Viņš apgalvoja, ka Krievijas iedzīvotāji it kā brīvprātīgi parakstot līgumus par dienestu armijā, bet ziņas par jaunu mobilizāciju esot "pilnīgas muļķības".
Vienlaikus Krievijas diktators atkārtoja iepriekš izplatītos naratīvus, apgalvojot, ka Ukrainā esot "ļoti augsts dezertēšanas līmenis", bet Krievijas armija frontē "veiksmīgi virzoties uz priekšu".
Jau šā gada vasarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) datiem, brīdināja, ka Krievija rudenī varētu plānot plašu mobilizāciju, lai pastiprinātu karu.
Pēc viņa teiktā, mobilizācija Krievijā varētu notikt pēc Valsts domes vēlēšanām, kas paredzētas 18.–20. septembrī.
Kremlis cenšas dažādos veidos pārliecināt Krievijas sabiedrību, ka mobilizācija it kā nenotiks.