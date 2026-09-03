Netālu no Saratovas sašauts Krievijas ģenerālis, kurš komandēja Tu-95 bumbvedēju triecienus pa Ukrainu
Saratovas apgabalā šorīt noticis uzbrukums Krievijas ģenerālmajoram Nikolajam Varpahovičam – Krievijas Gaisa un kosmosa spēku (VKS) Tālas aviācijas 22. smago bumbvedēju divīzijas komandierim. Viņš atrodas kritiskā stāvoklī.
"Telegram" kanāls "Dosje Špiona" vēsta, ka uzbrukums noticis ap plkst. 7.00 pie kādas privātmājas Probuždenije apdzīvotajā vietā Saratovas apgabalā.
"Telegram" kanāls vēsta, ka uzbrucējs piebraucis pie militārpersonas mājas Entuziastu ielā ar motociklu un atklājis uguni. Viena lode esot trāpījusi sejā, otra – ķermenī. Varpahovičs izdzīvojis, taču atrodas kritiskā stāvoklī.
Uzbrucējs pagaidām nav aizturēts.
Varpahovičs komandē Krievijas Tālās aviācijas 22. smago bumbvedēju divīziju, kuras sastāvā ir vienības, kas izmanto stratēģiskos un tālās darbības bumbvedējus Tu-160, Tu-95MS un Tu-22M3.
Publiskotajā fotogrāfijā Varpahovičs redzams formas tērpā uz smagā bumbvedēja un militārās tehnikas fona. Attēlā viņš norādīts kā 22. gvardes smago bumbvedēju aviācijas Donbasa Sarkanā karoga divīzijas komandieris.
Ja informācija apstiprināsies, tas būs viens no skaļākajiem uzbrukumiem Krievijas Tālās aviācijas pārstāvim pēdējā laikā. Tieši Tu-95MS, Tu-160 un Tu-22M3 lidmašīnas Krievija izmanto uzbrukumiem Ukrainai ar spārnotajām raķetēm un citiem ieročiem, tādēļ ar Tālo aviāciju saistītām personām Krievijas militārajā sistēmā ir īpaša nozīme.
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Saratovas apgabals atrodas tālu no frontes līnijas, taču tur atrodas nozīmīgi Krievijas Tālās aviācijas objekti.
Pēc virknes uzbrukumu lidlaukiem, naftas pārstrādes rūpnīcām, noliktavām un pretgaisa aizsardzības objektiem drošības jautājums Krievijas aizmugurē kļūst arvien jutīgāks – runa vairs nav tikai par infrastruktūru, bet arī par cilvēkiem, kuri pārvalda svarīgus elementus karā pret Ukrainu.
SBU apsūdzējusi Verpahoviču par triecienu bērnu slimnīcai "Ohmatdet"
Trīs dienas pirms uzbrukuma Krievijas ģenerālmajoram Nikolajam Varpahovičam Ukrainas Drošības dienests (SBU) viņam aizmuguriski izvirzīja apsūdzības saistībā ar raķešu triecienu bērnu slimnīcai "Ohmatdet" Kijivā. 3. septembrī viņam pie mājas uzbruka bruņots cilvēks.
Būtiska šī notikuma detaļa ir tā hronoloģija. 31. augustā SBU un Ukrainas ģenerālprokurora birojs paziņoja, ka savākuši pierādījumu bāzi pret diviem Krievijas karavīriem, kuri, pēc Ukrainas izmeklētāju teiktā, saistīti ar raķešu triecieniem "Reuters" žurnālistiem Doneckas apgabalā un bērnu slimnīcai "Ohmatdet" Kijivā.
Viens no lietā minētajiem cilvēkiem, pēc SBU informācijas, ir tieši Varpahovičs. Ukrainas specdienests norādīja, ka viņš komandē Krievijas Bruņoto spēku 22. smago bumbvedēju aviācijas divīziju.
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Saskaņā ar izmeklētāju versiju, 2024. gada 8. jūlijā Varpahovičs devis kaujas pavēli veikt raķešu triecienu Kijivas Nacionālajai bērnu specializētajai slimnīcai "Ohmatdet". SBU apgalvo, ka viņam pakļautās Tālās aviācijas vienības veica mērķētu uzbrukumu medicīnas iestādei ar gaiss–zeme klases spārnoto raķeti H-101, kas tika palaista no Krievijas bumbvedēja–raķešnesēja Tu-95MS.
Starp SBU paziņojumu par aizdomām un ziņām par apšaudi pagājušas tikai trīs dienas. "Telegram" kanāli šo notikumu secību pasniedz kā simbolisku ķēdi – vispirms aizdomas par uzbrukumu bērnu slimnīcai, pēc tam vairāki šāvieni Krievijas aizmugurē.
Varpahovičs nav parasts virsnieks. Viņa vadītā divīzija ir saistīta ar Krievijas Tālo aviāciju, kuras sastāvā tiek izmantotas lidmašīnas Tu-160, Tu-95MS un Tu-22M3. Tieši šādus lidaparātus Krievija izmanto raķešu triecieniem pa Ukrainu, tostarp uzbrukumiem pilsētām, enerģētikas objektiem un civilajai infrastruktūrai.