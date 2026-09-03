Neviens ASV prezidents 100 gadu laikā to nebija piedzīvojis - līdz nāca Tramps: ko viņš izdarīja?
Donalds Džons Tramps ir 47. ASV prezidents. Viņš ir vienīgais ASV prezidents, kuru ASV Kongresa Pārstāvju palāta divas reizes mēģināja atstādināt, bet abas reizes ASV Senāts viņu attaisnoja. Trampam šobrīd ir 80 gadi.
Donalds Tramps kļuvis par pirmo dzīvo ASV prezidentu pēdējo simts gadu laikā, kura portrets parādījies uz ASV naudas. Trešdien ASV Naudas kaltuve izlaida kolekcijas monētu viena dolāra vērtībā ar Trampa attēlu.
Monēta ar Trampa portretu un uzrakstiem "Brīvība" un "Dievam mēs uzticamies" veltīta ASV 250. gadadienai. ASV Naudas kaltuve pārdošanā piedāvāja 25 monētu komplektu par 61 dolāru, bet maisu ar 100 monētām – par 154 dolāriem un 50 centiem. Jau dažas stundas pēc izlaišanas Naudas kaltuves mājaslapā parādījās paziņojums, ka monētas "šobrīd nav pieejamas".
ASV Naudas kaltuve skaidroja, ka monēta ar Trampa attēlu izlaista "šī vēsturiskā pavērsiena svinību ietvaros" un tai jākļūst par "izcilu papildinājumu mūsdienu kolekcijām", vēsta BBC.
Papildus mājaslapai monētas tiek pārdotas arī ASV Naudas kaltuves tirdzniecības automātos Vašingtonā. Tās izskatās pēc zelta monētām, taču patiesībā zeltu nesatur – sakausējums, no kura tās izgatavotas, par 88,5% sastāv no vara, bet pārējo daļu veido cinks, mangāns un niķelis.
Šā gada maijā ASV finanšu ministrs Skots Besents paziņoja, ka viņa vadītā ministrija par godu ASV 250. gadadienai plāno izlaist 250 dolāru banknoti ar Donalda Trampa portretu.
ASV federālie likumi aizliedz rotāt naudu ar dzīvu cilvēku attēliem. Trampa atbalstītāji Kongresā iesniedza likumprojektu, lai viņu elkam piemērotu izņēmumu, taču tā pieņemšanas process ir apstājies.
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Skots Besents, paziņojot par plāniem izlaist jaunu banknoti, atgādināja, ka ASV prezidenta portrets viņa dzīves laikā jau reiz ir parādījies uz amerikāņu naudas. Tas bija prezidents Kalvins Kūlidžs uz pusdolāra monētas, kas tika izdota par godu ASV neatkarības 150. gadadienai. Uz tās bija attēloti divi profili – Kūlidžs un Džordžs Vašingtons.
Pierādot, ka prezidenta Trampa attēlu drīkst izvietot uz naudas, viņa administrācija atsaucās arī uz 2020. gadā pieņemto Likumu par apgrozībā esošo kolekcijas monētu pārveidošanu, kas tika pieņemts Trampa pirmās prezidentūras laikā.
Šis likums aizliedz uz monētu aizmugures jeb reversa izvietot dzīvu cilvēku attēlus, taču neaizliedz tos izmantot monētas priekšpusē jeb aversā. Tieši aversā uz jaunajām viena dolāra monētām ir izvietots Trampa portrets.
Pastāv arī cits likums, kas aizliedz uz ASV naudas attēlot dzīvus cilvēkus – tā ir 1866. gada Tējera labojuma norma. Taču tā attiecas uz banknotēm un netiek piemērota monētām.