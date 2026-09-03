“Diez vai amerikāņi iesprings par kaut kādu Latviju!”: Krievijas televīzijā aicina “patrenēties” ar kodolraķetēm pa Baltijas valstīm
Kamēr Krievijas amatpersonas un propagandisti aizgūtnēm stāsta, cik viņu valsts ir miermīlīga un gatava sarunām Ukrainas “konflikta” noregulēšanai, agresorvalsts ās televīzijā tīri ikdienišķi apzelē kodoltriecienu iespēju. Šoreiz mūsu kaimiņvalsts propagandistu redzeslokā atkal nonākušas Baltijas valstis, kurām, viņuprāt, derētu uzšaut tā, lai nekas pāri nepaliek.
Kad Krievijas diktators Vladimirs Putins 2022. gada 24. februārī pavēlēja iebrukt Ukrainā, Kremļa saimnieks un viņa propagandistu armija bija pārliecināti par ātru un vieglu uzvaru. Pagājušas 1652 dienas (salīdzinājumam Krievijas propagandas lielākais svētums Lielais tēvijas karš ilga “tikai” 1418 dienas), nav ieņemts pat neviens Ukrainas apgabala centrs, okupanti cieš milzīgus dzīvā spēka zaudējumus, bet Putins ir apņēmies “iet līdz galam”, Krievijas televīzijā aizvien aktīvāk apspriež, kā piespiest Ukrainu un to atbalstošos Rietumus beidzot pacelt balto karogu un izpildīt Krievijas prasības.
“Pilnīgi skaidrs, ka konvencionāls karš starp Krieviju un Eiropu nevar būt, mēs to nepavilksim, Eiropa ir daudz spēcīgāka,” Krievijas NTV televīzijas raidījumā “Sava patiesība” (Svoja pravda) sērīgi nosaka Krievijas Nacionālā enerģētikas drošības fonda ģenerāldirektors Konstantīns Simonovs.
Ko iesākt, ja ar parastiem līdzekļiem cerēto triumfālo karu uzvarēt acīmredzami neizdosies? Neko labāku par kodolieroču lietošanu propagandisti nespēj izdomāt, un vajag likt Rietumiem noticēt, ka Krievija tik tiešām ir spējīga tos pielietot. “Viņi netic, ka Krievija pielietos kodolieročus, vienkārši netic,” neapmierināti nosaka Simonovs. “Mums vissvarīgākais jautājums, uz kuru nespējam atrast atbildi, ir tāds: kā viņus pārliecināt par to, ka mēs to pielietosim, to nepielietojot? Sanāk, ka vienīgais variants, kā to pierādīt, ir to pielietot, bet pēc tam atgriezties atpakaļ vairs nebūs iespējams!”
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Un tad, tīri miermīlīgās valsts garā sākas lietišķa apspriešana, kuru valstu iedzīvotājus derētu pārvērst pelnos, vienlaikus atzīstot, ka pilna mēroga kodolkara rezultātā pašai Krievijai neklāsies labi. “Varbūt iesākumam veikt kādam triecienu? Kādam, kas šeit pavisam netālu Baltijas jūras piekrastē, teiksim, pa Baltijas valstīm?” laiski ierosina “Sava patiesība” vadītājs, propagandists Romans Babajans. “Ko, mēs neatradīsim iemeslu? Kā variants, piemēram, trīs Baltijas valstis, kas ar ārprātīgu agresiju ir priekšgalā visai pasaulei? Kādēļ gan nepatrenēties? Pie reizes paskatīsimies, kā eiropieši un pēc tam amerikāņi uzvedīsies. Es šaubos, ka amerikāņi iesprings par kaut kādu nosacītu Latviju”.
Babajanu nemaz nesamulsina, ka Baltijas valstīs, jo īpaši Latvijā ne tikai dzīvo liels krievvalodīgo un turklāt arī Putina agresiju atbalstošo cilvēku skaits, bet oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās startē pat saraksti ar Kremlim pilnībā lojāliem kandidātiem. Krāsnī arī šos “savējos”, acīmredzami uzskata Babajans. Par to, ka vējš radioaktivitāti atnesīs pašiem, garantēti Putina dzimtajai pilsētai Sanktpēterburgai un visticamāk arī Maskavai, propagandisti pat neiedomājas.
Babajanam piebalso pārējie propagandisti: kas par bezkaunību, ka “viņi” uzdrošinās nebaidīties no Krievijas, laiks rīkoties! “Viņi netic un nebaidās. Mūsu uzdevums ir panākt, lai “viņi” beidzot saprastu un sāktu baidīties. Jāstrādā, lai viņi baidītos, un tur, kur vajag pielietot spēku, noteikti jāpielieto,” bravūrīgi saka Krievu diasporas institūta direktors Sergejs Panteļejevs — likteņa ironija, pats dzimis Ukrainā.