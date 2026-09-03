Minhenē līdzās aizsardzības uzņēmumam naktī iesviestas vairākas degbumbas
Vācijā Minhenē aizvadītajā naktī būvlaukumā līdzās aizsardzības jomas uzņēmumam iesviestas degbumbas, ceturtdien vēsta vietējie mediji un varasiestādes.
Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmums. Izmeklētāji izskata iespējamu politisku motīvu, sacīja Bavārijas kriminālpolicijas pārstāvis.
Degbumbas iesviestas būvlaukumā netālu no tehnoloģiju uzņēmuma "Rohde & Schwarz" galvenās mītnes, kas, cita starpā, ražo sakaru sistēmas Vācijas bruņotajiem spēkiem, vēsta laikraksts "Bild".
Uzņēmuma pārstāvis apstiprināja policijas un ugunsdzēsēju iesaistīšanos, tomēr norādīja, ka "mūsu uzņēmuma telpas pašas nav cietušas", vēsta raidsabiedrība BR.
Policija paziņoja, ka ceturtdien pēc pusnakts no transportlīdzekļa būvlaukumā Minhenes Bergamlaimas rajonā tika iesviestas vairākas degbumbas.
Vismaz viena degbumba izraisīja aizdegšanos, bet policija liesmas nodzēsa.Nopietni postījumi netika nodarīti, paziņoja Minhenes policijas pārstāvis.Citu degbumbu nācās neitralizēt speciālajiem spēkiem.
Netālu degvielas uzpildes stacijā tika aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi - 28 gadus veca sieviete un 38 gadus vecs vīrietis, vēsta BR. Ceturtdien viņi tika pratināti.