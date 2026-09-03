Ilustratīvs attēls (foto: Shutterstock)
Pasaulē
Šodien 15:06
Tallinas cietumā suns sakodis mazu bērniņu
Ļoti nepatīkams incidents noticis Tallinas cietumā, kur suns sakodis mazu bērniņu.
Kā vēsta Igaunijas mediji, 27. augustā dienesta suns iekoda kājā trīs gadus vecam bērnam. Bērna māte apgalvoja, ka bija ieradusies cietumā uz tikšanos, bet tunelī, kur visiem apmeklētājiem bija jānostājas rindā uz dienesta suņa veikto pārbaudi, tas vienkārši iekodis rokās turētā bērna kājā.
Cietuma administrācija oficiāli atvainojusies un paziņojusi, ka ļoti nopietni izmeklēs notikušo. Suns uz visiem laikiem atstādināts no jelkādas saskarsmes ar apmeklētājiem.
Mazulim kā mierinājums iedota marmelādes paciņa. “Postimees” vēsta, ka māte vēlas no Tallinas cietuma saņemt 3500 eiro kompensāciju.