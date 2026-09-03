Lietuvas prezidents Nausēda pārsteidz pie veikala spēlējošo muzikantu
Kāds pie veikala spēlējošais ielu muzikants piedzīvoja pārsteigumu, kad pie viņa pienāca Lietuvas presidents Gitans Nausēda.
Lietuvā dzīvojošais baltkrievu imigrants Timote Suladze publicējis sociālajos tīklos video, kad viņa priekšnesuma laikā no Viļņas veikala iznāca Nausēda ar saviem apsargiem un ar monētām novērtēja dzirdēto mūziku. Suladze izmantoja izdevību un palūdza Nausēdu kopā nofotografēties, kam presidents labprāt piekrita.
“Vēlos dzīvot tādā valstī un būt tās pilsonim, kur prezidentu var satikt pie veikala, kur presidents apstājas klausīties manu mūziku un piekrīt nofotografēties ar mani,” atzina Suladze. “Drīz būs seši gadi, kopš dzīvoju Lietuvā, dzīves un likteņa labākā dāvana bija šeit nokļūt 2021. gada ziemā. Līdz tam dzīvoju dažādās valstīs, visu mūžu biju migrants, taču palikt un iesakņoties vēlētos tieši Lietuvā.”
2020. gadā Suladze Baltkrievijā iesaistījās tautas protestos pret diktatoru Aleksandru Lukašenko saistībā ar prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Par "aizliegtas" mūzikas spēlēšanu viņš aiz restēm pavadīja kopumā 28 dienas, tai skaitā bēdīgi slavenajā Okrestinas cietumā, kur Lukašenko "likumsargi" mēdza pazemot un spīdzināt aizturētos. Pēc atbrīvošanas viņš pameta Baltkrieviju un pārcēlās uz dzīvi Lietuvā.