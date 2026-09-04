NATO sola aizstāvēt katru centimetru, tomēr militārais pētnieks nosauc vietu, kur Krievija var mēģināt pierādīt, ka šī apņemšanās ir tukši vārdi
ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktora Džona Retklifa vizīte Maskavā izraisījusi plašas diskusijas un brīdinājumus, ka Krievija varētu gatavoties uzbrukumam Baltijas valstīm. Tomēr Krievijai esot pieejams vienkāršāks mērķis, lai pārbaudītu NATO spēju reaģēt, uzskata neatkarīgais hibrīdkara analītiķis Hanss Peters Midtūns.
Hanss Peters Midtūns ir neatkarīgs hibrīdkara analītiķis, Aizsardzības stratēģiju centra nerezidējošais pētnieks, Ukrainas Drošības un jūras tiesību institūta valdes loceklis, bijušais Norvēģijas aizsardzības atašejs Ukrainā un Norvēģijas Bruņoto spēku rezerves virsnieks.
Retklifa vizīte Maskavā izraisījusi daudz spekulāciju. Galvenā versija – Krievija tuvākajā laikā varētu gatavot agresijas aktu pret kādu NATO dalībvalsti, lai apšaubītu alianses 5. panta darbību.
Saskaņā ar avotiem, uz kuriem atsaucas "Wall Street Journal", Retklifs Maskavā esot nodevis Krievijai brīdinājumu neuzbrukt NATO valstīm.
Savukārt "Politico" 26. augustā, atsaucoties uz diviem ar šo jautājumu iepazīstinātiem avotiem, īpaši izcēla Igauniju, Latviju un Lietuvu.
Katrā brīdinājumā tiek pieminētas Baltijas valstis. Igaunija, Latvija un Lietuva ir reģions, kuram pievēršas izlūkošanas novērtējumi un kur NATO izvietojusi savus atturēšanas spēkus.
Tomēr Baltijas valstis ir aizsargātas. Teritorija, kuru Krievija teorētiski varētu ieņemt pirms sabiedrotie spētu reaģēt un kas varētu radīt vilcināšanos Rietumu galvaspilsētās par atbildes rīcību, atrodas tālu ziemeļos – tā ir Svalbāra.