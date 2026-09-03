Ārvalstu aviokompānijas masveidā atceļ reisus uz Maskavas lidostām pēc Zelenska paziņojuma
Trešdien, 2. septembrī, ārvalstu aviokompānijas atcēla 27 reisus uz Maskavu un atpakaļ pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojuma par faktiski "slēgtu gaisa telpu" virs Krievijas un brīdinājuma ārvalstu aviokompānijām un apdrošinātājiem.
Izdevums "Agentstvo" raksta, ka visvairāk reisu atcelts Turcijas aviokompānijai "Pegasus" – uzņēmums atcēla sešus reisus uz Maskavu un tikpat daudz atpakaļ maršrutā starp Turciju un Vnukovas lidostu.
"Turkish Airlines" atcēla vēl divus reisus no Stambulas uz Vnukovu un divus atpakaļ. Tāpat tika atcelti "Flydubai" reisi no Dubaijas, "Nesma Airlines" reisi no Šarm eš Šeihas, četri "Shirak Avia" reisi uz Erevānu un atpakaļ, kā arī "Kuwait Airways" reisi starp Kuveitu un Domodedovas lidostu.
No Domodedovas tika atcelts arī "Somon Air" reiss uz Dušanbe.
Lielākā daļa atcelto reisu bija paredzēti ielidošanai Maskavā vai izlidošanai no tās nakts stundās un agri no rīta. Vienlaikus citas aviokompānijas šajā laikā turpināja daļu reisu, liecina lidostu informācija.
Dienu iepriekš atcelto reisu bija daudz mazāk. Vnukovā neieradās tikai divas lidmašīnas – "Flydubai" reiss no Dubaijas un "Iraqi Airways" reiss no Bagdādes, savukārt Domodedovā tika atcelts tikai "Belavia" reiss no Minskas. Šeremetjevas lidostā ārvalstu aviokompāniju reisu atcelšanas nebija ne otrdien, ne trešdien.
"Pegasus" skaidroja nakts reisu atcelšanu uz Krieviju ar "tehniskiem operatīviem iemesliem" un norādīja, ka pārējie lidojumi notiek pēc grafika.
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Tūrisma portāls "TourDom" saistīja būtisku daļu atcelto reisu ar nakts plāna "Paklājs" ("Kover") ieviešanu Vnukovas lidostā. Pasažieri no "Pegasus" izdevumam "Ostorožno, novosti" stāstīja, ka aviokompānijā viņiem sacīts: "Ko gaidīt, mēs nezinām, mūsu Turcijas puse aizliedz izlidošanu."
"Turkish Airlines" paziņoja, ka tās atcelšanas saistītas ar divu šauras fizelāžas lidmašīnu aizstāšanu ar vienu plata korpusa lidmašīnu. Uzņēmums uzsvēra, ka šīs izmaiņas "nekādā veidā nav saistītas ar ziņām, kas aktīvi tiek apspriestas publiskajā telpā".
Lidostu darbības ierobežojumi drošības draudu dēļ tika ieviesti gan 1., gan 2. septembrī. Saskaņā ar Krievijas Federālās gaisa transporta aģentūras ("Rosaviacija") datiem 1. septembrī Vnukovas lidosta strādāja ar ierobežojumiem 3 stundas un 20 minūtes, bet Domodedovas – 1 stundu un 46 minūtes.
2. septembrī ierobežojumi Vnukovas lidostā kopumā bija spēkā 5 stundas un 2 minūtes, tostarp naktī no plkst. 2.45 līdz 5.56. Domodedovas lidostā ierobežojumi ilga 3 stundas un 21 minūti.
Maskava noraida Ukrainas brīdinājumus par lidojumu bīstamību virs Krievijas
Maskava Kijivas paziņojumus par civilo aviācijas lidojumu drošības apdraudējumu virs Krievijas nodēvējusi par "nelikumīgiem".
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Krievija negrasās slēgt savu gaisa telpu, neraugoties uz Ukrainas vēršanos pie Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) ar brīdinājumu par lidojumu nedrošību virs Krievijas teritorijas.
2. septembrī Krievijas Federālā gaisa transporta aģentūra ("Rosaviacija") izplatīja paziņojumu pilotiem, kurā Ukrainas izteikumus par Krievijas gaisa telpu nosauca par "nelikumīgiem".
Krievijas iestāde apgalvo, ka Ukrainas publicētajiem dokumentiem par Krievijas gaisa telpu "nav juridiska spēka". Tāpat norādīts, ka Krievijas gaisa transports un sauszemes infrastruktūra turpina darboties ierastajā režīmā, tostarp apkalpojot un pieņemot ārvalstu aviokompāniju reisus.
"Rosaviacija" arī apgalvo, ka Krievijas puse veicot "papildu pasākumus gaisa telpas drošai izmantošanai".
Krievijas diktators Vladimirs Putins uz šo Zelenska paziņojumu reaģēja asi, preses konferencē nodēvējot Zelenska izteikumus par "valsts terorisma deklarāciju" un paziņojot, ka ar teroristiem sarunas netiek veiktas.
Pēdējo mēnešu laikā gaisa satiksme Krievijas lidostās regulāri piedzīvo traucējumus Ukrainas bezpilota lidaparātu dēļ, turklāt šo incidentu skaits turpina pieaugt. Situāciju saasina tas, ka vairāk nekā četrus gadus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma abas puses ir būtiski pastiprinājušas triecienus viena otras teritorijai. Tikmēr diplomātiskie centieni ar ASV starpniecību izbeigt konfliktu jau kopš gada sākuma ir iestrēguši un pašlaik atrodas pilnīgā strupceļā.