Noslēpumains plankums un dīvainas teorijas par zobenvaļiem: Putina uzruna skolēniem piesaista mediķu uzmanību
Vladimira Putina videouzrunā skolēniem un studentiem uzmanību piesaistījis neparasts nospiedums uz viņa kreisās rokas.
Putina uzrunu skolēniem un studentiem pirmā publicēja Kremļa preses dienests. Video redzams, ka Vladimira Putina kreisās rokas virspusē ir diezgan liels tumšs plankums. Krievijas prezidents to daļēji aizsedza ar labo roku, taču žestikulācijas laikā plankums vairākas reizes nonāca kameras redzeslokā.
Izdevums "The Moscow Times" pievērsa tam uzmanību un rakstīja, ka trīs praktizējoši ārsti norādījuši – tas varētu būt sekas ne visai veiksmīgai intravenozai procedūrai.
Viens no viņiem, Maskavas ātrās palīdzības ārsts, šo nospiedumu raksturoja kā "trīs dienas vecu zilumu pēc injekcijas". Cits ārsts, reanimatologs, sacīja, ka šī zīme atgādinot "neuzmanīgi veiktu dūrienu".
Pēc ārstu teiktā, plaukstas virspuse nav pati ierastākā vieta injekciju veikšanai. Kā norādīja kardiologs ar vairāk nekā 50 gadu darba pieredzi, parasti priekšroku dod vēnām apakšdelma iekšpusē, jo tās atrodas tuvāk ādas virsmai, ir mazāk kustīgas un lielāka diametra.
Injekciju vēnā plaukstas virspusē parasti veic gadījumos, ja elkoņa locījuma rajona vēnas jau pārāk bieži izmantotas, piemēram, ilgstošas intravenozas ārstēšanas dēļ, vai arī ja tās ir iekaisušas pēc katetra ievietošanas, piebilda ārsts.
Otrs iemesls var būt nepieciešamība pēc steidzamas injekcijas, piemēram, ja cilvēks ir apģērbies un ērtāk un ātrāk izmantot plaukstas vēnu. Visbeidzot, pēdējā laikā tiek izstrādāti arī īpaši katetri plaukstas vēnām – dažkārt tas esot ērtāk no ārstēšanas taktikas viedokļa, piebilst ārsts.
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"The Moscow Times" arī norādīja, ka, spriežot pēc citiem Kremļa publicētajiem video, apsveikums mācību gada sākumā varētu būt iepriekš ierakstīts video, kas uzņemts krietni agrāk.
Savukārt videoierakstos no tikšanās ar Kazahstānas prezidentu Kasimu Žomartu Tokajevu 1. septembrī un no tikšanās ar Maskavas pilsētas pedagoģiskās universitātes (MGPУ) pasniedzējiem 29. augustā šī zīme uz rokas nebija redzama.
Šīs tikšanās laikā Putins izteica konspirācijas teorijai līdzīgu apgalvojumu, ka "zobenvaļi uzbrūk baltajiem lāčiem un tos apēd", salīdzinot dabas barības ķēdi ar karu Ukrainā.
🐋Putin has apparently found a new way to explain Russia’s invasion of Ukraine to children: killer whales and polar bears.🐻— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 31, 2026
During a meeting with teachers, he spoke about orcas attacking polar bears in groups and called it an example of the “food chain.”
He then suggested that… pic.twitter.com/Srg6dAmuPj
Sarunā ar Belgorodas apgabala skolotāju Dmitriju Balaņšukovu Putins negaidīti sacīja, ka "zobenvaļi ēd baltos lāčus kā mazas zivtiņas", uzbrūkot tiem baros un saplosot gabalos.
"Tas ir jāizskaidro arī bērniem, lai viņi saprastu, kādā pasaulē mēs dzīvojam un kāpēc mēs veicam speciālo operāciju," sacīja Putins, izmantojot Maskavas oficiālo apzīmējumu karam pret Ukrainu.
Pēc zoologu teiktā, nav nekādu pierādījumu tam, ka zobenvaļi ēstu baltos lāčus – tas esot izdomājums.
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Putina veselība
Kremlis neizpauž informāciju par 73 gadus vecā Putina veselības stāvokli. Laiku pa laikam par viņa veselību parādās dažādas, reizēm pat ļoti sensacionālas, spekulācijas, taču pilnībā apstiprināt to patiesumu nav iespējams.
Izmeklēšanas centrs "Dosjē" pirms trim gadiem noskaidroja, ka bruņotais speciālais vilciens, ar kuru Putins pārvietojas pa Krieviju, ir aprīkots ar defibrilatoru un mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtu, kā arī aprīkojumu anestēzijas nodrošināšanai ķirurģisku operāciju laikā.
Putina veselība un viņa mūža pagarināšana kļuvusi par nozīmīgu valsts izdevumu pozīciju: plašu 26 miljardu dolāru vērtu programmu pārrauga prezidenta meita Marija Voroncova un Putina draugs, Kurčatova institūta vadītājs Mihails Kovaļčuks.
Projekta ietvaros zinātnieki strādā pie audu bioprintēšanas, šūnu novecošanās palēnināšanas ar gēnu terapijas palīdzību, kā arī mēģina izaudzēt cilvēkiem transplantācijai paredzētus orgānus ģenētiski modificētu pundurcūku organismā – iepriekš vēstīja laikraksta "The Wall Street Journal" avoti.