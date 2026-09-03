Gadu desmitiem parastiem mirstīgajiem ieeja te bija liegta: ko slēpj tūristu iecienīta Polijas sala
Tūristus, kuri apmeklē Volinas salu Polijā, Baltijas jūrā, sagaida gleznainas piekrastes ainavas un smilšainas pludmales. Taču aiz šīs mierīgās un idilliskās ainavas slēpjas liecības par vienu no drūmākajām lappusēm Polijas vēsturē.
Zem smilšu kāpām atrodas Otrā pasaules kara laika pazemes būvju komplekss, savulaik pazīstams kā "Vineta" baterija. Nacistiskā Vācija to izbūvēja no 1935. līdz 1939. gadam piekrastes aizsardzībai, jo pirms kara šī Rietumpomožes vojevodistes teritorija piederēja Vācijai.
Tuvojoties kara beigām, vācu armija mēģināja objektu iznīcināt, taču daļa pazemes būvju saglabājās. Pēc kara komplekss gadu desmitiem tika turēts slepenībā un bija pieejams tikai Polijas augstākajai militārajai vadībai.
Plašākai sabiedrībai šos bunkurus atvēra vien 2014. gadā, pārvēršot tos par muzeju. Mūsdienās te izveidots gandrīz kilometru garš pazemes gaiteņu tīkls, kurš tiek pakāpeniski atjaunots un paplašināts.
Ekskursijas ir veidotas interaktīvā veidā. Apmeklētāji tiek sadalīti grupās, kuras pavada gids, kas iejūtas komandiera lomā. Ekskursijas laikā iespējams apskatīt militāro tehniku, nocietinājumus un padomju laika būves, kā arī izstaigāt pazemes telpas, tuneli un mašīntelpas patvertni.
Jārēķinās, ka pazemē temperatūra nepārsniedz 10 grādus pēc Celsija, tāpēc arī vasarā tur ir vēss.
Kā vēsta "CNN Travel", pazemes kompleksā saglabājušās arī dekodēšanas stacijas, pazemes virtuve, medicīnas kabinets un komandpunkts jeb tā dēvētā "kara istaba".
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Neskatoties uz drūmo militāro mantojumu, mūsdienās pati Volinas sala ir iecienīts kūrorts, kas pazīstams arī ar savu nacionālo parku un bagāto vēsturi.