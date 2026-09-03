Pēc skandāla munīcijas iepirkumā atkāpies Igaunijas aizsardzības ministrs
Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs trešdien paziņoja par atkāpšanos no amata, lēmumu pieņemot pēc Valsts kontroles pārmetumiem par Igaunijas Aizsardzības spēku un Valsts aizsardzības investīciju centra (RKIK) darbību.
Par atkāpšanos trešdienas vakarā ministrs paziņoja televīzijas pārraides "Aktuālā kamera" ēterā.Valsts kontroles pārmetumi ir tik nopietni, ka ir jāuzņemas politiskā atbildība un jāatkāpjas no amata, pauda Pevkurs.
Igaunijas televīzijā Pevkurs paziņoja, ka "līderim ir jābūt autoritātei un drosmei uzņemties atbildību arī tad, ja tā nav personīga, ja tas kalpo valsts aizsardzībai".
Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka neuzskata sevi par vainīgu konstatētajās problēmās ar aizsardzības iepirkumiem. Pēc viņa teiktā, aizsardzības ministrs neveic tiešas sarunas par līgumiem un nenosaka uzņēmumus, kuri tos izpilda.
Otrdien prokuratūra paziņoja, ka ir uzsākusi kriminālprocesu par Aizsardzības ministrijas pārvaldes jomā konstatētajiem pārkāpumiem.Valsts kontroles revīzija attiecās uz valsts 2024. gada finanšu pārskata pareizību un darījumu likumību.
Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredzes šāda veida darījumos.
Bijušais RKIK vadītājs Magnuss Valdemārs Sārs apstiprināja, ka visi svarīgie lēmumi tika pieņemti ar Aizsardzības ministrijas apstiprinājumu, un sarunu gaitā par pirmo darījuma līgumu līdzās Pevkuram tika informēts arī toreizējais ministrijas kanclers Kusti Salms un vēlāk - jaunais kanclers Kaimo Kūsks. Pevkurs ieņēma aizsardzības ministra amatu kopš 2022. gada.