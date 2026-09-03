Cilvēki sašutuši - divu draugu nāvē vainotā 19 gadus vecā BMW vadītāja atkal zīmējas "TikTok"
Lietuvā sašutuma vētru atkal izraisījusi 19 gadus vecā BMW vadītāja, kura vasaras sākumā Viļņā izraisīja avāriju. Tajā dzīvību zaudēja divi jaunieši. Pēc divu mēnešu klusēšanas meitene atgriezusies "TikTok" ar bezrūpīgiem video.
Vasaras vidū, kad pēc traģiskās avārijas atklājās vainīgās identitāte, viņas sociālo tīklu kontos sākās īsta vētra. Cilvēki neslēpa sašutumu un asi kritizēja meitenes iepriekš publicētos video, kuros viņa lepni zīmējās ar greznu dzīvesveidu. Neizturot lielo spiedienu un pārmetumus, jauniete toreiz no publiskās telpas nozuda, vēsta portāls "Žmonės.lt".
Tomēr ilgi bez uzmanības viņa neizturēja. Divus mēnešus pēc traģiskās avārijas "TikTok" parādījās jauns profils, kurā meitene atkal publicēja bezrūpīgus video ar sevi.
Fakts, ka pēc divu jauniešu nāves viņa spēj tik ātri atgriezties sociālajos tīklos un turpināt izrādīties, kamēr bojāgājušo jauniešu ģimenes joprojām sēro, izraisīja jaunu sašutuma vilni.
Tiklīdz interneta lietotāji viņas atgriešanos pamanīja un no jauna sāka paust sašutumu, jauniete ātri vien liedza iespēju pie saviem video atstāt komentārus. Ar to gan nepietika. Redzot, ka sabiedrības uzmanība nerimst, pēc dažām dienām viņa padarīja savu profilu privātu. Tagad viņas video var redzēt tikai neliels, pašas apstiprināts sekotāju loks.
Portāls Jauns.lv jau rakstīja, ka traģiskā nelaime notika 4. jūlija agrā rītā Viļņā. Ap pulksten 4.20 jaunietes vadītais "BMW 530e" kļuva nevadāms, nobrauca no ceļa un ietriecās apgaismes stabā. Trieciens bija tik spēcīgs, ka automašīna pārlūza uz pusēm un uzreiz aizdegās.
Avārijā uz vietas gāja bojā divi pasažieri – 2007. gadā dzimusi meitene un 2005. gadā dzimis puisis. Pati vadītāja ar traumām nonāca slimnīcā.
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Vēlāk izmeklēšanā atklājās, ka viņa pie stūres bija sēdusies reibumā. Viņas organismā tika konstatētas 0,58 promiles alkohola.
Pašlaik Lietuvas prokuratūra turpina izmeklēšanu. Likumsargi cita starpā skaidro arī to, ar ko liktenīgajā naktī, iespējams, ielu sacīkstēs mērojās traģēdiju izraisījušais BMW.