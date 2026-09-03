Bīstams pavērsies Tuvajos Austrumos - Kuveita ziņo par Irānas uzbrukumu
Kuveitas armija ceturtdienas rītā paziņoja, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas, kas vēršas pret ASV sabiedrotajiem Tuvajos Austrumos.
Irāna ir uzbrukusi ASV bāzēm Kuveitā, Jordānijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā un Irākas autonomajā Kurdistānas reģionā, atbildot uz ASV otrdien veiktām plašām bombardēšanām Irānas teritorijā.
"Kuveitas pretgaisa aizsardzība pašlaik atbild uz naidīgiem raķešu un dronu uzbrukumiem pēc šaušalīgās Irānas agresijas," platformā "X" rakstīja Kuveitas armija.
Irānas valsts televīzija apstiprināja, ka Teherāna uzbrūk ASV bāzēm Kuveitā, "atbildot uz Amerikas noziegumiem pret Irānas tautu".
Irāna nikni reaģēja pēc Irānas Sarkanā Pusmēness otrdienas paziņojuma, ka ASV uzbrukumā Irānas dienvidos ir nogalināti četri cilvēki, tai skaitā viens bērns, kādās kāzās. Šajā ASV triecienā arī ievainoti vairāk nekā 50 cilvēku.
Vašingtona tieši nekomentēja šo incidentu, bet ASV armijas Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) preses sekretārs Tims Hokinss paziņoja, ka "ASV armija nekad neuzbrūk civiliedzīvotājiem, atšķirībā no [Irānas] Islāma revolūcijas gvardes korpusa".
Jaunā karadarbības kārta sākās, kad ASV svētdien deva triecienus mērķiem Irānā, kas bija pirmie zināmie triecieni vairāku nedēļu laikā.