“Draudi ir pietiekami konkrēti” - izlūkdienests brīdina par Krievijas plāniem Dānijā
Dānijas varas iestādes ir atklājušas plānus un priekšdarbus Krievijas sabotāžai Dānijā, trešdien ziņoja laikraksts "Berlingske".
Starp šīs sabotāžas galvenajiem mērķiem ir aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, kas saistīti ar militāro palīdzību Ukrainai, laikrakstam paziņoja Dānijas Drošības un izlūkošanas dienesta (PET) pretizlūkošanas vadītājs Emīls Gresholms.
"Galvenais mērķis ir apturēt specifiskas piegādes Ukrainas aizsardzībai," sacīja Gresholms. "Vienlaikus mērķis ir mūs iebiedēt, lai mēs vairs neatbalstītu ukraiņus un nepaplašinātu mūsu pašu aizsardzības spējas."
Izlūkdienests parasti izturas neuzkrītoši, bet Gresholms sacīja, ka šie draudi ir pietiekami konkrēti, lai par tiem brīdinātu sabiedrību.
"Mērķu izvēle un priekšdarbi ir tik specifiski, ka mēs uzskatām par nepieciešamu publicēt paziņojumu, ka šie ir draudi, kas jāuztver nopietni," sacīja Gresholms.
Viņš minēja dedzināšanu kā vienu iespējamu mērķi Krievijas plānos un aicināja aizsardzības rūpniecības uzņēmumus pastiprināt drošības pasākumus.
Krievija arī mēģina savervēt "parastos dāņus" saviem plāniem, viņiem bieži nezinot, ka viņi strādā Maskavas labā, stāstīja Gresholms.
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"Tas var ietvert kompāniju vai objektu fotogrāfiju vai videofilmu uzņemšanu, kas tad var tikt izmantotas sabotāžas plāniem," sacīja Gresholms. Viņš aicināja cilvēkus Dānijā būt aizdomīgiem, ja viņiem tiek izteikti šādi lūgumi.
PET paredz, ka šie draudi turpinās pieaugt "mēroga un sarežģītības ziņā", ziņoja laikraksts.
"Tie ir vērsti pret Ukrainas aizsardzības ražotājiem Dānijā," sacīja Gresholms. "Tomēr mēs varam redzēt, ka krieviem vispār interesē aizsardzības rūpniecība Dānijā."