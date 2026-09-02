Spānijā notver "izbēgšanas burvi", kurš jau apmuļķojis četru Eiropas cietumu apsardzi
Spānijas policijai izdevies aizturēt sevišķi bīstamu noziedznieks, kurš savas karjeras laikā spējis izbēgt no četriem cietumiem un ieguvis “bēgšanas burvja” iesauku.
Albānis, kura vārdu Spānijas policija publiskoja tikai kā T.T., tādējādi tas sakrīt ar slavenā Tomas Taulanta iniciāļiem, tika aizturēts pēc tam, kad likumsargi noskaidroja viņa dzīvesvietu Taragonas pilsētā Spānijas ziemeļaustrumos. Itālijas varas iestādes viņa izdošanai bija izdevušas Eiropas apcietināšanas orderi. Aizturēšanas laikā viņš izrādījis “spēcīgu un aktīvu pretošanos”, turklāt viņa biedri centās atvairīt policistu uzbrukumu, ievainojot divus likumsargus.
42 gadus vecais albānis Toma Taulants, kurš Itālijas medijos iedēvēts par mago della fuga vai mago delle evasioni jeb “bēgšanas burvi” savulaik spējis izbēgt no četriem cietumiem Itālijā un Beļģijā, izmantojot visdažādākās metodes: gan pārzāģējot griežot restes, gan nolaižoties pa sasietiem palagiem un pat izmantojot cilvēku piramīdu, lai pārkļūtu pāri cietuma mūrim.
Pirmo reizi Taulants izbēga 2009. gadā no Terni cietuma, tomēr vislielāko rezonansi izraisīja viņa bēgšana 2013. gada februārī, kad viņš no Parmas cietuma maksimāli stingrā režīma nodaļas izbēga kopā ar kādu Vamentinu Frokaju, kurš izcieta mūža ieslodzījumu. Pēc diviem gadiem Frokaju nošāva kāds juvelieris, kura mājā ļaundaris bija ielauzies. Pēc šīs bēgšanas Itālijas policija Taulantu meklēja 40 dienas, līdz atklāja, ka viņš jau ir arestēts Beļģijā un atrodas apcietinājumā Ljēžā, gaidot izdošanu. Tomēr jau pēc dažiem mēnešiem viņš pamanījās aizbēgt arī no turienes, turklāt izmantojot cilvēku piramīdu, lai pārvarētu mūri. Viņa pēdējā bēgšana notika 2025. gada decembrī no Itālijas maksimālās drošības cietuma Milānā: pārzāģēja dzelzs restes un ar sasietiem palagiem nolaidās pa kameras logu, izmantojot tumsas aizsegu un cietuma uzraugu maiņas laiku, pēc tam pārrāpās pār sešus metrus augsto cietuma sienu. Taulantam par laupīšanu, narkotiku tirdzniecību un citiem noziegumiem būtu bijis jāsēž aiz restēm līdz 2048. gadam oktobrim.
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“Tas izklausās pēc filmas sižeta, taču reizēm realitāte ir dīvaināka par izdomājumu,” paziņoja Spānijas policija. Viņam atteikta atbrīvošana pret drošības naudu, viņš atrodas apcietinājumā Taragonas cietumā, gaidot izdošanu Itālijai, vēsta “Guardian”.