Kallasa: ES stingrāk vērsīsies pret Krievijas pilsoņu ieceļošanu
Priekšlikums aizliegt vīzu izsniegšanu bijušajiem Krievijas karavīriem, kuri piedalījās karā Ukrainā, un pastiprināt vīzu izsniegšanas nosacījumus Krievijas pilsoņiem guvis plašu atbalstu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū, trešdien paziņoja ES augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
Viņa ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc ES dalībvalstu ārlietu ministru neoficiālās tikšanās Īrijā. Sanāksmē piedalījās arī Ukrainas un Lielbritānijas ārlietu ministri. Dienu iepriekš Vācijas valdība publiski apsūdzēja Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušajā mēnesī tika atrasti droni ar sprāgstvielām. ES valstis un Lielbritānija apliecināja solidaritāti Vācijai šajā situācijā. "Mēģinājumi iebiedēt Eiropu nebūs veiksmīgi," uzsvēra Kallasa.
Vācijas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis otrdien paziņoja, ka "vīzu skaits, kas tiek izsniegts Krievijas pilsoņiem atpūtai Eiropas Savienībā, ir pārāk liels", un Vācija centīsies panākt, lai citas ES valstis "vēl vairāk samazina izsniegto vīzu skaitu". Viņš piebilda, ka vīzas jāizsniedz tikai tiem krieviem, kuri nerada draudus, bet nepaskaidroja, kā tas tiks izvērtēts. "Es nevēlētos dot kādam iespēju apiet šos kontroles pasākumus," viņš norādīja.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai - Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, trešdien ziņo laikraksts "Suddeutsche Zeitung". Laikraksts vēsta, ka izmeklēšana par abiem vīriešiem - krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas - apstiprina Vācijas valdības apgalvojumus, ka aiz šī incidenta stāv Krievija.
4. augustā Leipcigas lidostā, kam ir nozīmīga loma militārajos pārvadājumos, tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprāgstvielām. Policija izmantoja robotu, lai neitralizētu sprāgstvielas dronā, kas tika atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, un uzskata, ka otrs drons, iespējams, sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu. Kopš tā laika ir atrasts trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprāgstvielām.
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Otrdienas vakarā laikraksts "Die Zeit" ziņoja, ka Vācijas ģenerālprokurors veic izmeklēšanu pret diviem apsūdzētajiem. Saskaņā ar mediju informāciju izmeklētāji ir pārliecināti, ka zina Leipcigas plānotā uzbrukuma loģistikas speciālistu un instruktoru. Vīrietim ar Latvijas pasi esot saiknes ar Krievijas specdienestiem. Viņš jūlija beigās ieradās Vācijā caur Berlīnes lidostu un pēc tam ar nomas automašīnu esot devies Leipcigas virzienā. Divas dienas pirms incidenta Leipcigas lidostā aizdomās turētais pameta Vāciju - atkal ar lidmašīnu caur Berlīnes lidostu.
Notikuma vietā izmeklētāji atklāja arī DNS pēdas, kas viņus noveda pie otrā aizdomās turētā. Viņi atrada DNS pēdas uz viena no droniem, ar sprāgstvielu piepildītas kārbas iekšpusē un uz antenas, kas bija piestiprināta pie koka lidostas tuvumā, acīmredzot, lai pastiprinātu signālus mobilo sakaru tīklā vadāmajiem droniem. Salīdzinot pēdas ar Eiropas datu bāzēm, tika atrastas atbilstības Lietuvā un Somijā.
Tādējādi iestādes nonāca pie vīrieša no Baltkrievijas, kurš jau bija piesaistījis uzmanību dažādās valstīs saistībā ar citiem noziegumiem. Izmeklētāji tagad ir spējuši rekonstruēt arī viņa iebraukšanu un izbraukšanu no Vācijas. Aizdomās turētais, kuram ir Krievijas pase, esot iebraucis ar Itālijas tūristu vīzu. Pēc iestāžu rīcībā esošās informācijas, dokuments tika izsniegts aprīļa beigās Itālijas diplomātiskajā pārstāvniecībā Minskā.
Izmeklētāji ir skeptiski par to, vai iespējams saukt pie atbildības iespējamos vainīgos. Jau iepriekš, piemēram, pēc 2015. gada uzbrukuma Vācijas Bundestāgam, iestādēm neizdevās aizturēt aizdomās turamos aģentus, jo tie vairs nebija Eiropā.