Maltā attaisnots uzņēmējs, kuru apsūdzēja žurnālistes Karuanas-Galicijas slepkavības pasūtīšanā. Sievietes uzspridzināšana savulaik satrieca sabiedrību
Maltas tiesa trešdien attaisnojusi uzņēmēju Jorgenu Feneču apsūdzībās par žurnālistes un blogeres Dafnes Karuanas-Galicijas slepkavības pasūtīšanu 2017. gadā, vēsta Maltas mediji.
Fenečs 2021. gadā tika apsūdzēts līdzdalībā slepkavībā un noziedzīgā sazvērestībā. Tiesā viņš noliedza vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās. Zvērinātie trešdien atzina viņu par nevainīgu abos apsūdzības punktos.
53 gadus vecā Karuana-Galicija, kura atspoguļoja tā dēvēto Panamas dokumentu skandālu un citas delikātas tēmas, tika nogalināta 2017. gada 16. oktobrī automašīnas sprādzienā netālu no savas mājas.
Karuana-Galicija bija starp Maltas ievērojamākajām personām, pateicoties daudz lasītam žurnālistes blogam, kurā viņa atmaskoja noziedzību un korupciju, vēršoties gan pret toreizējo premjeru Džozefu Muskatu, gan pret opozīcijas pārstāvjiem.
Žurnālistes dēli pēc viņas nāves pieprasīja premjerministra Muskata atkāpšanos, apsūdzot viņu nesodāmības kultūras radīšanā un Maltas pārvēršanā par "mafijas salu". Pakļaujoties spiedienam saistībā ar pārmetumiem par žurnālistes slepkavības lietas izmeklēšanu, premjerministrs Muskats 2019. gada decembrī paziņoja, ka atkāpsies no amata.
Līdz šim saistībā ar Karuanas-Galicijas slepkavību ir notiesāti pieci cilvēki.