Polija saglabās robežkontroli ar Lietuvu un Vāciju
Polija pagarina pagaidu kontroli uz robežas ar Lietuvu un Vāciju vēl uz sešiem mēnešiem līdz nākamā gada 30. martam, trešdien paziņojis Eiropas Komisijas (EK) pārstāvis.
EK pārstāvis Briselē atklāja, ka Polija informējusi komisiju, ka robežkontrole, ko sākotnēji bija plānots turpināt līdz 2. oktobrim, tiks pagarināta līdz nākamā gada 30. martam.
Polijas Iekšlietu ministrija jau otrdien paziņoja, ka plāno pagarināt kontroli, jo nelegālās migrācijas maršruts caur Baltkrieviju un Baltijas valstīm joprojām tiek aktīvi izmantots. "Polija neizslēdz iespēju atcelt kontroli agrāk, ja situācija pie robežas uzlabosies," norādīja ministrija.
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko organizē nelegālo imigrantu transportēšanu no Āzijas uz Eiropas Savienības ārējo robežu, lai izdarītu spiedienu uz Rietumiem. Baltkrievijas varas iestādes sāka aktīvi aicināt migrantus uz Baltkrieviju un tos vest uz Polijas robežu 2020. gadā, atriebjoties Polijai par tās atbalstu baltkrievu opozīcijai, kad kopš 1994. gada Baltkrievijā valdošais Lukašenko asiņaini apspieda masveida tautas protestus pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Nereti migranti ar varu cenšas no Baltkrievijas ielauzties Polijā.
Minskā vietējie fotografē, kā migranti iepērkas veikalos un gatavojas "ceļam"
Baltkrievijas opozīcijas ziņu vietnēs parādās fotogrāfijas, kurās tirdzniecības u.c. publiskās vietās, grupās redzami ārvalstnieki, domājams, no Tuvo Austrumu valstīm.
Polijas valdība ieviesa robežkontroli 2025. gada jūlijā, reaģējot uz Vācijas pasākumiem. Vācija kopš 2023. gada oktobra veic izlases pārbaudes uz robežas ar Poliju, lai apturētu nelikumīgo migrāciju. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints drīz pēc jaunās Vācijas valdības stāšanās amatā maijā deva rīkojumu veikt intensīvākas robežpārbaudes. Viņš arī deva norādījumus robežsargiem noteiktos apstākļos nosūtīt atpakaļ patvēruma meklētājus.