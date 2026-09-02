Putins noslēpumaini atbild, vai Krievija uzbruks Lielbritānijai
Krievijas diktators Vladimirs Putins noslēpumaini komentējis apgalvojumus, ka Krievija ir gatava uzbrukt mērķiem Lielbritānijā.
"Это секрет, военная тайна" – так Владимир Путин ответил на вопрос, могут ли объекты ВПК в Британии стать военными целями для российских войск.— Marina (@MMerangul) September 1, 2026
Любые военные объекты на Украине, в том числе британские, – это законные цели для ВС РФ. pic.twitter.com/jMOVheOhD0
Atbildot uz žurnālista jautājumu par iespējamiem uzbrukumiem Lielbritānijas militārajiem objektiem Ukrainā, Putins paziņoja, ka Krievija uzbruks jebkuras valsts militārajiem objektiem Ukrainā. “Pilnīgi noteikti. Vēlreiz varu apstiprināt: jebkuri militārie objekti Ukrainā ir mūsu likumīgais mērķis. Lielbritānijas vai jebkuri citi,” draudēja Putins, gan apšaubot, vai šādi britu objekti vispār atrodas Ukrainā.
Daudz noslēpumaināk Kremļa diktators atbildēja uz jautājumu, vai šādus triecienus Krievija ir gatava veikt pašas Lielbritānijas teritorijā. “Tas ir noslēpums, kara noslēpums,” atteica Putins.
Pirms dažām dienām Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova solījusi Maskavas atbildi, ja Ukrainas armija uzbrukumiem agresorvalsts teritorijā izmantos Lielbritānijas ieročus. Viņa piedraudēja, ka par Krievijas uzbrukumu mērķiem kļūs ne tikai britu objekti Ukrainā, bet arī citur pasaulē. “Par atbildi uz ukraiņu triecieniem Krievijas teritorijā ar britu ieročiem var kļūt jebkuri Lielbritānijas militārie objekti un tehnika Ukrainā un ārpus tās. Atbilstoši pastrādātajam tiks sodīti vainīgie kara noziegumos, tostarp pret mūsu valsts mierīgajiem iedzīvotājiem,” piedraudēja Zaharova. Viņa aicināja Lielbritāniju atteikties no Ukrainas atbalstīšanas un tādējādi “naidīgā kursa”, pretējā gadījumā būs “pavisam jauna līmeņa” konflikts.
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24. augustā Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems paziņoja, ka apstiprinājis pieprasījumu nodot Ukrainai tehnoloģijas spārnoto raķešu “Storm Shadow” ražošanai.
16. augustā “The Times” vēstīja, ka Ukrainas armija pirmo reizi izmantoja britu dronus uzbrukumiem dziļi Krievijas teritorijā, tostarp ar “Nyan” droniem uzšaujot pa naftas pārstrādes uzņēmumiem Volgogradā un Jaroslavļā. Šāds uzbrukums sacēla brēku Krievijā, tās vēstniecībai Lielbritānijā nosaucot britus par “asiņaino noziegumu līdzdalībniekiem” un žēlojoties par to, ka briti mēģina Krievijai kaitēt “ar citu rokām”. “Šīm Londonas darbībām, par kuriem tai nāksies atbildēt, neizbēgami būs sekas,” savai mītnes zemei toreiz piedraudēja vēstniecība, uzsverot, ka jo vairāk briti palīdzēs Ukrainai, jo “lielāka būs cena”.
18. augustā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs piedraudēja Lielbritāniju uzskatīt par tiešu Ukrainas kara dalībnieci un atsaucās uz Kremļa diktatora Vladimira Putina teikto par Krievijas tiesībām rīkoties jebkurā pasaules reģionā, ja tur kaitējot Krievijas interesēm un īpašumam. Savukārt tajā pašā dienā Bērnems atkārtoti uzsvēra simtprocentīgu atbalstu Ukrainai.