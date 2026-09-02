Tramps turpina revidēt pasaules karti un ierosina pārdēvēt Hormuza šaurumu sev visiemīļotākajā vārdā
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien ierosināja pārdēvēt Hormuza šaurumu Tuvajos Austrumos, kur jau kopš februāra turpina karot ar Irānu.
Trampa ierosinājums ar īpašu oriģinalitāti neizcēlās, ASV prezidentam ierasti ieplānojot godināt pašam sevi un to pārdēvēt par Trampa šaurumu.
Pirms aptuveni nedēļas Tramps deva rīkojumu Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas, pārdēvēt par Amerikas ezeru. Prezidents spēra šādu soli laikā, kad starp abām valstīm ir saasinājies tirdzniecības karš.
2025. gada janvārī Tramps pieņēma līdzīgu lēmumu, pārdēvējot Meksikas līci par Amerikas līci. Ne Meksika, ne Kanāda nav piekritušas šīm izmaiņām.
Tramps pēdējās nedēļās vairākkārt ir izteicis draudus pilnībā pārņemt Hormuza šaurumu ASV kontrolē un pat publicēja karti, kurā šis ūdensceļš attēlots kā "jauna ASV teritorija". Taču Irāna faktiski ir bloķējusi šo šaurumu, kas ir kļuvis par centrālo strīdus punktu karā starp ASV un Irānu. Pirms konflikta caur Hormuza šaurumu miera laikā plūda aptuveni piektdaļa no visas tirgotās naftas un dabasgāzes.