Igauniju pārpludina kontrabandas cigaretes no Latvijas
Kontrabandas cigarešu plūsma uz Igauniju pieaug, un lielākā daļa no tām tiek ievestas no Latvijas, ziņo Igaunijas laikraksts "Postimees".
Pēc Igaunijas Nodokļu un muitas departamenta datiem, 2022. gadā Igaunijā tika konfiscētas gandrīz 4,35 miljoni kontrabandas cigarešu, 2023. gadā konfiscētais daudzums pieauga līdz gandrīz deviņiem miljoniem, bet 2024. gadā - līdz gandrīz 16,8 miljoniem. 2025. gadā tika konfiscēti aptuveni 36,7 miljoni kontrabandas cigarešu, bet 2026. gada pirmajos astoņos mēnešos šis skaitlis jau pārsniedza 37 miljonus.
Saskaņā ar Nodokļu un muitas departamenta Izmeklēšanas nodaļas Ziemeļu apakšnodaļas vadītāja Eduarda Remmela teikto kontrabandas cigaretes Igaunijā galvenokārt tiek ievestas pa autoceļiem no Latvijas. Lielākoties to izcelsme ir no Igaunijas kaimiņvalstīm, kā arī no Rietumeiropas, raksta "Postimees".
Turklāt, kā norādīja Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta Dienvidu prefektūras Kriminālbiroja izmeklēšanas grupas vadītājs Marko Rose, galvenās personas, kas iesaistītas kontrabandas cigarešu kontrabandā vai tirdzniecībā, darbību galvenokārt veic Latvijā un Centrāleiropā, bet Igaunija kalpo kā tranzītvalsts sūtījumiem, kuru galamērķis ir Skandināvija.
"Igaunijas iedzīvotāji var būt daļa no plašākas starptautiskas piegādes ķēdes, pildot konkrētu lomu šajā ķēdē," teica Rose. Kā piemērus viņš minēja kontrabandas cigarešu pagaidu uzglabāšanu, tālākpārdošanu un naudas līdzekļu pārvietošanu.
Rose norādīja, ka Igaunijā nav izveidojusies neviena skaidri identificēta organizēta noziedzīga grupa, kas nodarbotos ar cigarešu kontrabandu, savukārt Latvijā un Lietuvā pēdējos gados ir atklātas vairākas ražotnes, kas apgādāja gan Igaunijas, gan citu valstu tirgu.
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"Šīs nozares dzīvotspēja un noturība balstās vispirms uz cenu atšķirību. Nelegālo cigarešu cena ir ievērojami zemāka, kas rada pastāvīgu pieprasījumu," viņš teica. Rose piebilda, ka nodokļu paaugstināšana vēl vairāk palielina cenu atšķirību, padarot nelegālo cigarešu tirdzniecību pievilcīgāku un palielinot pieprasījumu. "Nodokļu nemaksāšana ļauj piegādātājiem un noziedzīgajām grupām gūt ievērojamu peļņu, ko tās izmanto, lai finansētu turpmāku kontrabandu un palielinātu savus personīgos ienākumus," viņš norādīja.