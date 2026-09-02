Polijas premjers Tusks: pret mūsu dronu rūpnīcu veikta tīša sabotāža
Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka ugunsgrēks Polijas rūpnīcā, kas piegādā dronu detaļas Ukrainai, bija apzināts sabotāžas akts.
Ugunsgrēks izcēlās naktī no svētdienas uz pirmdienu Skaržisko-Kamennā rūpnīcā, ko pārvalda "WB Group", kas ir viens no Polijas lielākajiem privātajiem aizsardzības uzņēmumiem. Rūpnīca piegādā bezpilota lidaparātu detaļas Polijas un Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Tusks šodien valdības sēdē raksturoja šo incidentu kā "apzinātu uzbrukumu ar dedzināšanu, sabotāžas aktu". Prokuratūra iepriekš paziņoja, ka izmeklē ugunsgrēku kā iespējamu "teroristisku noziegumu", kas veikts ārvalstu izlūkdienesta uzdevumā.
Izmeklētāji uzskata, ka ugunsgrēks tika izraisīts, rūpnīcā novietojot ierīci, kas saturēja uzliesmojošu vielu. Tika iznīcinātas noliktavas telpas, radot zaudējumus vismaz 15 miljonu zlotu (3,5 miljonu eiro) apmērā. Neviens netika ievainots, un ugunsgrēka brīdī rūpnīca nedarbojās. Līdz šim nevienam aizdomās turētajam nav izvirzītas apsūdzības.
Tusks valdības sēdē runāja arī par ugunsgrēku, kas svētdien Ļubļinā izpostīja ražošanas un noliktavas ēku, kas pieder lidmašīnu detaļu ražotājam "JFG Composites". "Ļubļinas gadījumā mums nav šādu pierādījumu, taču, ņemot vērā ražošanas raksturu, mēs nevaram izslēgt iespēju, ka arī tā bija tīša dedzināšana," teica Tusks.
Aptuveni 60 ugunsdzēsēji apmēram septiņas stundas cīnījās ar liesmām 2000 kvadrātmetru lielajā objektā. Zaudējumi tiek lēsti uz 30 miljonu zlotu (6,9 miljoniem eiro).
Tusks brīdināja, ka nākamie mēneši Krievijas karā pret Ukrainu būs izšķiroši ne tikai Kijivai, bet arī valstīm NATO austrumu flangā, ņemot vērā destabilizācijas draudus un Maskavas provokācijas.