Ukraina oficiāli brīdina, ka Krievijas gaisa telpa ir nedroša
Ukraina oficiāli brīdinājusi ANO Starptautisko civilās aviācijas organizāciju (ICAO), ka Krievijas gaisa telpa ir nedroša Ukrainas tāldarbības triecienu dēļ.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien brīdināja aviokompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs "pilnīgi nedroša" Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. "Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu - nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā," sacīja prezidents.
"Ņemot vērā pret Ukrainu vērstā Krievijas terora kraso eskalāciju, Krievijas gaisa telpa kļūst arvien nedrošāka," šodien paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. "Mēs aicinām visus no tās izvairīties (..). Krievija apzināti ignorē esošos draudus, kas radušies tās agresijas pret Ukrainu dēļ," viņš piebilda.
Gaisa satiksme Krievijas lidostās regulāri tiek traucēta Ukrainas dronu tuvošanās dēļ, un to skaits pēdējos mēnešos ir pieaudzis. 2024. gadā Krievijas pretgaisa aizsardzības spēki nejauši notrieca Azerbaidžānas pasažieru lidmašīnu, kas, pēc Maskavas teiktā, notika Ukrainas dronu uzbrukuma laikā.
ICAO, kas regulē un nosaka standartus civilajai aviācijai, nekavējoties nekomentēja Ukrainas paziņojumu. Ukrainas gaisa telpa ir slēgta kopš Krievijas invāzijas 2022. gada 24. februārī.