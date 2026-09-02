VIDEO: Krievijā helikopters ar propagandistiem veicis avārijas nosēšanos uz noslogota ceļa
Krievijā helikopters "Mi-8", kurā atradās žurnālisti un vēlēšanu komisijas darbinieki, veicis avārijas nosēšanos uz noslogota ceļa.
Tuvojoties lidlaukam Sahalīnā, "Mi-8" pēkšņi sāka zaudēt augstumu. Pilots bija spiests veikt avārjas nosēšanos uz ceļa. Pēc piezemēšanās tas nobrauca grāvā un apgāzās uz sāniem.
Helikopters atgriezās no Terpenijas raga, kur notika Krievijas Valsts domes vēlēšanu iepriekšējā balsošana.
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"Putina plāns nav īpaši sarežģīts. Viņš vēlas radīt iespaidu, ka krievi it kā atbalsta karu, vienīgi visas partijas, kas joprojām ir atļautas, kaut kādā veidā ir pret mieru. Un tad, pēc tā sauktajām vēlēšanām, viņš plāno veikt papildu mobilizāciju," sacīja Zelenskis. Viņš piebilda, ka Ukraina gatavojas pēc iespējas vairāk apgrūtināt Krievijai mobilizācijas plānu īstenošanu.
Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus simtus tūkstošu krievu un vēl tikpat daudz nākamgad, sacīja Zelenskis.