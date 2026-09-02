Pasaulē

VIDEO: Krievijā helikopters ar propagandistiem veicis avārijas nosēšanos uz noslogota ceļa

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Krievijā helikopters "Mi-8", kurā atradās žurnālisti un vēlēšanu komisijas darbinieki, veicis avārijas nosēšanos uz noslogota ceļa.

VIDEO: Krievijā helikopters ar propagandistiem vei...

Tuvojoties lidlaukam Sahalīnā, "Mi-8" pēkšņi sāka zaudēt augstumu. Pilots bija spiests veikt avārjas nosēšanos uz ceļa. Pēc piezemēšanās tas nobrauca grāvā un apgāzās uz sāniem.

Helikopters atgriezās no Terpenijas raga, kur notika Krievijas Valsts domes vēlēšanu iepriekšējā balsošana.

Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. līdz 20. septembrim.

Foto: Ekrānuzņēmums
Helikoptera pilots bija spiests veikt avārjas nosēšanos uz ceļa.
Helikoptera pilots bija spiests veikt avārjas nosēšanos uz ceļa.

Jau ziņots, ka Krievijas Augstākā tiesa aizliedza liberālajai opozīcijas partijai "Jabloko" piedalīties septembrī paredzētajās Valsts domes vēlēšanās. "Jabloko" bija vienīgā pretkara partija, kas tika reģistrēta vēlēšanām.

"Putina plāns nav īpaši sarežģīts. Viņš vēlas radīt iespaidu, ka krievi it kā atbalsta karu, vienīgi visas partijas, kas joprojām ir atļautas, kaut kādā veidā ir pret mieru. Un tad, pēc tā sauktajām vēlēšanām, viņš plāno veikt papildu mobilizāciju," sacīja Zelenskis. Viņš piebilda, ka Ukraina gatavojas pēc iespējas vairāk apgrūtināt Krievijai mobilizācijas plānu īstenošanu.

Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus simtus tūkstošu krievu un vēl tikpat daudz nākamgad, sacīja Zelenskis.

Tēmas

KrievijaKrievijas Aizsardzības ministrijaKrievijas armijaVolodimirs ZelenskisVladimirs PutinsUkrainaAugstākā tiesa

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