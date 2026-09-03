Poļi šeit pērk visvairāk mājokļu. Viņi bēg ne tikai no kara
Poļi vislabprātāk investē nekustamajos īpašumos šajā Eiropas valstī. Interese par nekustamajiem īpašumiem nav īslaicīga tendence.
Poļi vislabprātāk investē nekustamajos īpašumos Spānijā. 2026. gada pirmajā pusē viņi tur iegādājušies 2269 dzīvokļus un mājas, liecina Spānijas Reģistratoru asociācijas dati. Tas ir rekordaugsts rādītājs.
"Pēc kara sākuma Ukrainā daļa Polijas klientu uz nekustamo īpašumu Spānijā sāka raudzīties arī kā uz sava veida ģeogrāfisko drošības garantiju," norāda "Prestige Properties Marbella" juridiskā padomniece Aneta Duma.
Spānijas nekustamo īpašumu tirgus kļūst arvien populārāks poļu vidū
2026. gada pirmās puses statistika liecina, ka poļu interese par nekustamajiem īpašumiem Spānijā nav īslaicīga tendence. No 2026. gada aprīļa līdz jūnijam viņi šeit iegādājās 1143 nekustamos īpašumus, kas veidoja 4,33% no visiem ārvalstu pircēju veiktajiem darījumiem, raksta "rmf24.pl".
Pēc darījumu skaita poļi ierindojās astotajā vietā starp ārvalstu pircējiem. Viņus apsteidza briti, nīderlandieši, vācieši, marokāņi, rumāņi, itāļi un francūži. Vienlaikus Polijas pircēji izceļas ar strauju intereses pieaugumu. 2026. gada otrajā ceturksnī darījumu skaits ar poļu pircēju dalību bija par 7,8% lielāks nekā gadu iepriekš.
2019. gadā poļu īpatsvars bija aptuveni 1,6%, bet pašlaik tas sasniedz jau aptuveni 4%. Savukārt kopš pandēmijas darījumu skaits ar Polijas klientu dalību esot trīskāršojies.
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Kāpēc poļi pērk nekustamos īpašumus Spānijā?
Tam ir vairāki iemesli. Daļai Polijas klientu Spānija vairs nav tikai atvaļinājuma galamērķis vai vieta, kur pavadīt pensijas gadus. Arvien lielāku pircēju daļu veido uzņēmēji un tādās nozarēs kā tehnoloģijas, finanses un e-komercija strādājošie.
"Spānija poļiem arvien retāk ir tikai vieta, kur pavadīt vecumdienas," norāda "Prestige Properties Marbella" juridiskā padomniece Aneta Duma. Viņa piebilst, ka daļai klientu nekustamā īpašuma iegāde par vairākiem simtiem tūkstošu eiro galvenokārt ir investīcija un veids, kā sadalīt savu kapitālu starp dažādiem aktīviem.
Būtiska nozīme ir arī iespējai strādāt attālināti. Tas ļauj nekustamā īpašuma īpašniekam samērā viegli dzīvot pārmaiņus Polijā un Spānijā. Tas attiecas arī uz ģimenēm, kuras daļu gada var pavadīt Spānijā, vienlaikus turpinot strādāt vai vadīt uzņēmējdarbību Polijā.
Nekustamais īpašums kā drošības garants kara laikā
Daļu turīgo poļu lēmumus ietekmē arī ģeopolitiskā situācija. 2026. gada jūnijā "Reuters" vēstīja par pieaugošu interesi par Spānijas nekustamo īpašumu tirgu turīgu pircēju vidū no Polijas, ASV un Persijas līča valstīm. Polijas pircēju gadījumā viens no aģentūras avotu minētajiem faktoriem bija karš Ukrainā un ar to saistītie ģeopolitiskie riski. Spānija, jo īpaši Madride un Kostas del Solas reģions, tiek uzskatīta ne tikai par pievilcīgu dzīvesvietu, bet arī par samērā drošu vietu, kur ieguldīt daļu sava kapitāla.
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"Būtu negodīgi šo aspektu noklusēt. Pēc kara sākuma Ukrainā daļa Polijas klientu uz nekustamo īpašumu Spānijā sāka raudzīties arī kā uz sava veida ģeogrāfisko drošības garantiju," saka Aneta Duma.
Tomēr tas nenozīmē, ka drošības apsvērumi ir galvenais iemesls visiem pirkumiem. Daudzos gadījumos nekustamais īpašums vienlaikus kalpo kā investīcija, otrās mājas vai vieta, kur pavadīt daļu gada.
Cik maksā mājoklis Spānijā?
Viens no populārākajiem galamērķiem turīgāku pircēju vidū ir Kostas del Solas reģions, jo īpaši Marbelja. Tomēr tas ir arī viens no dārgākajiem mājokļu tirgiem Spānijā. 2026. gada jūlijā nekustamo īpašumu vidējā piedāvājuma cena Marbeljā bija 5950 eiro par kvadrātmetru. Gada laikā cenas pieaugušas par 4,6%.
Prestižākajos pilsētas rajonos cenas ir ievērojami augstākas. Nagüeles-Milla de Oro rajonā vidējā cena jūlijā sasniedza 8269 eiro par kvadrātmetru, savukārt Nueva Andalucía rajonā – 6249 eiro par kvadrātmetru.
Tas nozīmē, ka par 100 kvadrātmetru lielu dzīvokli Marbeljā, rēķinot pēc vidējās piedāvājuma cenas, jārēķinās ar aptuveni 595 tūkstošu eiro izdevumiem. Īpašumiem pievilcīgākajās vietās šī summa var būt ievērojami lielāka.
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Mājokļa cenai jāpieskaita arī nodokļi
Nekustamā īpašuma iegādes cena nav vienīgie izdevumi. Pircējam jārēķinās arī ar nodokļiem un citām darījuma izmaksām. Andalūzijā, kur atrodas Marbelja, iegādājoties īpašumu otrreizējā tirgū, jāmaksā īpašuma nodošanas nodoklis (ITP). Savukārt, pērkot jaunu īpašumu no attīstītāja, papildus jāmaksā PVN un AJD nodoklis.
Praksē kopējās papildu izmaksas lietota nekustamā īpašuma iegādes cenu var palielināt par aptuveni 9–10%, bet jauna mājokļa gadījumā – par aptuveni 13–15%. Precīza summa cita starpā ir atkarīga no īpašuma vērtības un darījuma veida.
Jārēķinās arī ar izdevumiem pēc īpašuma iegādes. Īpašniekiem jāmaksā apsaimniekošanas izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis IBI, komunālie maksājumi un apdrošināšana. Ja īpašnieks pastāvīgi dzīvo Polijā, viņam var būt nepieciešami arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma pakalpojumi.
Ne tikai Marbelja – poļi interesējas par īpašumiem visā Spānijā
Polijas pircēju pieaugošā interese neaprobežojas tikai ar vienu pilsētu. Spānijas nekustamo īpašumu tirgus ir ļoti daudzveidīgs – no dārgiem apartamentiem Kostas del Solas piekrastē līdz Kostas Blankas reģionam, Baleāru un Kanāriju salām.
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Daļai pircēju svarīgākais ir jūras tuvums un labi attīstīta tūrisma infrastruktūra. Citi meklē nekustamo īpašumu izīrēšanai, savukārt vēl citi to iegādājas kā otrās mājas.
Pieaugot Polijas īpašnieku skaitam, attīstās arī viņiem paredzēto pakalpojumu klāsts – sākot ar nekustamo īpašumu starpniekiem un juristiem un beidzot ar īpašumu pārvaldīšanas uzņēmumiem.