Sevastopolē uzspridzināta automašīna ar augsta ranga okupantu militārpersonu
Krievijas okupētajā Sevastopolē automašīnas sprādzienā, iespējams, smagi ievainots vai nogalināts augsta ranga Krievijas armijas virsnieks.
2. septembra rītā Sevastopolē nogranda spēcīgs sprādziens, pēc kā aizdegās automašīna "Mazda". "Telegram" kanāla "Krimskij veter" avoti apgalvo, ka automašīnā atradies augsta ranga Krievijas militārists.
Sprādziens notika ap plkst. 7.00 Kolobova ielā. Vietējie iedzīvotāji stāstīja, ka tas bijis tik spēcīgs, ka varēja dzirdēt arī blakus esošajās ielās. Pēc sprādziena aculiecinieki pamanīja degošu automašīnu.
Notikuma vietā ieradās Krievijas drošības dienestu darbinieki, kuri slēdza ielu. Sākotnēji sprādziena iemesls nebija zināms – aculiecinieki pieļāva gan automašīnas sprādzienu, gan iespējamu drona nokrišanu.
Vēlāk "Krimskij veter", atsaucoties uz saviem avotiem, vēstīja, ka automašīnā uzspridzināts Krievijas Bruņoto spēku virsnieks. Sprādzienā vīrietis guvis ievainojumus un viņam tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Savukārt saskaņā ar citu versiju viņš no gūtajiem ievainojumiem miris.
Avots norāda, ka Kolobova ielas apkaimē pēc Krievijas īstenotās Krimas okupācijas dzīvokļi piešķirti Krievijas militārpersonām.