Kāda no "pasaules lielvarām" lūgusi Ukrainu neuzbrukt Vladivostokas virzienā - tur ieradies Putins
Ukraina uz laiku apturējusi triecienus Krievijas Tālo Austrumu virzienā pēc kādas no "pasaules lielvaras" lūguma, raksta "Le Monde", atsaucoties uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska teikto. Viņš neatklāja, kura valsts vērsusies pie Kijivas ar šādu lūgumu.
Vladivostokā no 1. līdz 4. septembrim notiek XI Austrumu ekonomikas forums (VEF-2026), kuru ik gadu apmeklē arī Krievijas diktators Vladimirs Putins.
Pēc Zelenska teiktā, Ukraina arī iepriekš līdzīgās situācijās ņēmusi vērā partneru lūgumus. Viņš norādīja, ka pēc ASV lūguma Kijiva piekritusi no 25. līdz 27. augustam apturēt triecienus Maskavai un Sanktpēterburgai. Šis periods sakrita ar ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktora vizīti Krievijas galvaspilsētā.
"Triecieni Krievijai netika veikti, kamēr triecieni Ukrainai turpinājās," sociālajā tīklā "X" rakstīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Ukraina "ir valsts, kas tiecas pēc miera", tādēļ atbalsta soļus, kas var palīdzēt diplomātiskajiem centieniem. Vienlaikus Zelenskis lika saprast, ka šāda atturība nenozīmē atteikšanos no triecieniem Krievijas militārajai infrastruktūrai.
"Kad cita pasaules lielvara lūdza mūs uz noteiktu laiku apturēt triecienus Vladivostokas virzienā, mēs piekritām nodrošināt arī to. Taču drošība Krievijas gaisa telpā atgriezīsies tad, kad būs panākts reāls progress ceļā uz mieru," sacīja Zelenskis.
Šāds lūgums liecina, ka Ukrainas tālas darbības rādiusa triecienu spējas tiek uztvertas nopietni arī tālu ārpus Krievijas Eiropas daļas.
Zelenskis arī paziņoja, ka Kijiva pēc partneru lūguma arī turpmāk noteiktos laika periodos un konkrētos maršrutos varētu "parūpēties, lai Krievijas gaisa telpā nebūtu dronu".
Zelenska brīdinājums Krievijas gaisa telpai un Putina rekacija
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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien brīdināja aviokompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs "pilnīgi nedroša" Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš.
"Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu - nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā," sacīja prezidents.
Gaisa satiksme Krievijas lidostās regulāri tiek traucēta Ukrainas dronu tuvošanās dēļ, un to skaits pēdējos mēnešos ir pieaudzis.
"Mēs Ukrainā negribam, ka tiktu zaudētas nevainīgas dzīvības. Tāpēc mēs brīdinām mūsu partnerus: drošās dienas Krievijas debesīs ir beigušās," sacīja Zelenskis.
"Dronu apsēstas debesis nav vieta civilajai aviācijai," viņš piebilda. "Debesis virs Krievijas pašlaik ir droniem (..) kamēr turpinās karš."
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Putins Ukrainas prezidenta izteikumus nodēvēja par "pieteikumu valsts terorismam" un piedraudēja ar atbildes pasākumiem.
"Viņi lūdz mūs atsākt sarunas (..) bet ar teroristiem netiek risinātas sarunas," sacīja Putins preses konferencē, kuru pārraidīja televīzija.