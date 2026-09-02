Par Igaunijas prezidenti ievēlēta Ille Madize
Igaunijas parlaments trešdien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi.
Par Madizi, kas bija vienīgā kandidāte, balsoja 71 deputāts. Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz divu trešdaļu jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts.
Madize oktobrī valsts galvas amatā nomainīs Alaru Karisu, kas nekandidēja uz otru piecu gadu amata termiņu. 51 gadu vecā juriste Madize ir tiesību kanclere kopš 2015. gada. Tiesību kanclers uzrauga, vai visu līmeņu tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā arī veic tiesībsarga funkcijas.
No 1998. līdz 2002. gadam Madize vadīja Igaunijas Tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, no 2009. līdz 2015. gadam bija Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece.
Madize Tartu Universitātē ieguvusi jurisprudences bakalaura un maģistra grādus, bet Tallinas Tehniskajā universitātē - doktora grādu valsts pārvaldē. Viņa bijusi profesore abās šajās universitātēs.
Igaunijā prezidentam ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas. Prezidents nevar būt amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas.