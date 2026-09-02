Kareivīgais Medvedevs piedraud Vācijai ar triecieniem pa "dažām vietām" Berlīnē
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, reaģējot uz Berlīnes oficiālajām apsūdzībām, piedraudējis ar uzbrukumiem Vācijai.
Medvedevs aicinājis veikt tiešus triecienus Vācijas uzņēmumiem, kas ražo militāro tehniku Ukrainai, kā arī pieļāvis uzbrukumus "dažām citām vietām" Berlīnē.
Šādi viņš reaģēja uz Berlīnes lēmumu vainot Krieviju mēģinājumā ar dronu uzbrukt Leipcigas/Halles lidostai.
Medvedevs Vācijas izvirzītās apsūdzības nodēvēja par "izdomātu diversiju" un paziņoja, ka, ņemot vērā Vācijas vadības īstenoto politiku, tā esot tikai "vismaigākā soda forma".
"Viņi ir pelnījuši tiešu triecienu visām Vācijas ražotnēm, kurās tiek izgatavota militārā tehnika banderiešu kliķei. Un, ļoti iespējams, arī dažām citām vietām Berlīnē," rakstīja Medvedevs.
Dienu iepriekš Vācija oficiāli apsūdzēja Krieviju bruņotas operācijas organizēšanā Leipcigas/Halles lidostā un paziņoja par atbildes pasākumiem, tostarp Krievijas konsulāta Bonnā slēgšanu un Krievu nama Berlīnē darbības pārtraukšanu.
Vācija palielinās militāro atbalstu Ukrainai
Vācija palielinās militāro atbalstu Ukrainai, reaģējot uz dronu uzbrukumu Leipcigas/Halles lidostā, par kuru Berlīne vaino Krieviju.
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Avoti Vācijas valdībā vēsta, ka Ukraina jau septembrī saņems papildu "IRIS-T" pretgaisa aizsardzības raķetes, bet tuvākajā laikā – arī vairākus tūkstošus trieciendronu.
Reaģējot uz notikušo, Vācija plāno arī stiprināt sadarbību ar Ukrainu izlūkošanas jomā.
Aizdomīgi sprādzieni Vācijā
Sprādziena apstākļi pagaidām nav skaidri.
Policijas pārstāvis paziņoja, ka notikuma vietā ieradās sprāgstvielu eksperti no Bavārijas kriminālpolicijas biroja.
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Vēlāk policija atrada vēl vienu aizdomīgu priekšmetu. Pēc tam pilnībā pārtraukta vilcienu satiksme un stacija tika norobežota.
Tikmēr dienu iepriekš, 1. septembrī, paštaisīts spridzeklis eksplodēja netālu no elektrostacijas Brandenburgā. Vācijas policija ziņoja, ka sprādziens nogranda ap plkst. 8.00 "Preilack" elektroapgādes objektā. Notikuma vietā tika atrastas vairākas sprāgstvielas, tomēr nostrādājusi bija tikai viena.
“Objektā notika īslaicīgs darbības pārtraukums. Visas līnijas tagad atkal darbojas. Elektroapgāde kopumā pašlaik nav ietekmēta,” pēc incidenta paziņoja elektrotīkla operators "50Hertz".
Pagaidām nekas neliecina, ka abi incidenti būtu savstarpēji saistīti, un Vācijas varasiestādes par šādu iespējamu saistību nav paziņojušas.