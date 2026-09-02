Haoss Krievijas lidostās: Turcijas aviokompānijas pēc Zelenska brīdinājuma atceļ reisus uz Maskavu
Krievijas lidostās izveidojies pamatīgs haoss – vienas diennakts laikā atcelti vai aizkavēti jau gandrīz 80 reisi, turklāt Turcijas aviokompānijas sākušas atcelt lidojumus uz Krieviju. Situācija saasinājusies pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska brīdinājuma, kurš paziņojis, ka Krievijas gaisa telpa Ukrainas dronu dēļ nav droša civilajai aviācijai.
Krīze skārusi ceļotājus abos virzienos: gan tos, kuri jau stundām ilgi veltīgi gaida izlidošanu Maskavas lidostās gan tūristus, kuri iestrēguši Turcijā, piemēram, Antaljā. Kā norāda aviokompānijas "Pegasus" pārstāvji, pašlaik nav skaidrības par turpmāko rīcību, jo reisi tiek masveidā apturēti, kā galveno iemeslu minot saspringto un neskaidro situāciju ar gaisa telpu.
Masveida reisu atcelšana sekoja drīz pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska brīdinājuma aviokompānijām, apdrošinātājiem un lidostām, kas turpina izmantot Krievijas gaisa telpu. "Krievijas gaisa telpa kļūst pilnīgi nedroša," uzsvēra Zelenskis, piebilstot, ka Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu, taču Krievijas debesīs droni darbosies tādā mērogā, ka tas obligāti jāņem vērā. "Dronu apsēstas debesis nav vieta civilajai aviācijai. Drošās dienas Krievijas debesīs ir beigušās."
Ukrainas līderis gan norādīja, ka valsts varētu atbrīvot Krievijas debesis no saviem droniem, kad partneri to lūgs, "diplomātijas labā, sarunu labā (..) uz specifiskiem laika periodiem un specifiskos galamērķos".
Krievijas diktators Vladimirs Putins uz šo paziņojumu reaģēja asi, preses konferencē nodēvējot Zelenska izteikumus par "valsts terorisma deklarāciju" un paziņojot, ka ar teroristiem sarunas netiek veiktas.
Pēdējo mēnešu laikā gaisa satiksme Krievijas lidostās regulāri piedzīvo traucējumus Ukrainas bezpilota lidaparātu dēļ, turklāt šo incidentu skaits turpina pieaugt. Situāciju saasina tas, ka vairāk nekā četrus gadus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma abas puses ir būtiski pastiprinājušas triecienus viena otras teritorijai. Tikmēr diplomātiskie centieni ar ASV starpniecību izbeigt konfliktu jau kopš gada sākuma ir iestrēguši un pašlaik atrodas pilnīgā strupceļā.