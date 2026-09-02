Marmora jūrā nogrimis kravas kuģis; pazuduši desmit jūrnieki
Marmora jūrā netālu no Stambulas notikusi divu kravas kuģu sadursme, un viens no kuģiem nogrimis, trešdien pavēstīja Turcijas transporta ministrs Abdulkadirs Uraloglu, norādot, ka visi desmit nogrimušā kuģa apkalpes locekļi tiek uzskatīti par pazudušiem.
Pēc sadursmes ar kuģi "Alsu" nogrimis kuģis "Tugberk Imamoglu". Visi desmit "Tugberk Imamoglu" apkalpes locekļi bija Turcijas pilsoņi.
Sadursme notikusi ap plkst. 3 aptuveni 18 jūras jūdžu attālumā no Stambulas Silivri rajona, platformā "X" pavēstīja gubernatora birojs. Sadursmes iemesls nav zināms. Pazīmes liecina, ka "Tugberk Imamoglu" nogrimis aptuveni 900 metru dziļumā, norādīja Uraloglu.
"Alsu" bija ceļā no Kodžaeli, Turcijas ziemeļrietumos, uz Aliagu, valsts rietumos, bet "Tugberk Imamoglu" - no Iskenderunas, Turcijas dienvidos, uz Melno jūru.
Marmora jūra ir viens no pasaulē noslogotākajiem kuģu satiksmes koridoriem. Bosfora šaurums to savieno ar Melno jūru, bet Dardaneļi - ar Vidusjūru.
Two Turkish cargo ships collided off Silivri, Istanbul in the Sea of Marmara at 03:15 this morning.— Clash Report (@clashreport) September 2, 2026
The Tuğberk İmamoğlu (carrying 4,199 tons of steel coil) sank in 11 minutes at ~800-900m depth.
All 10 Turkish crew members missing.
Emergency lifeboat and life jackets found… pic.twitter.com/TbAy4pdakl