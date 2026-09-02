SBU novērsis atentāta mēģinājumu pret Krievijas opozīcijas kustības līderi; operācijas likā izcēlusies apšaude
Ukrainas Drošības dienests (SBU) izjaucis Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) plānu sarīkot teroraktu pret Krievijas opozicionāru, kurš Ukrainas Neatkarības dienā bija ieradies valstī.
Ukrainas Drošības dienests kopā ar Aizsardzības ministrijas Galveno izlūkošanas pārvaldi (HUR) novērsis teroraktu, ko Krievijas FDD esot gatavojis pret vienu no Krievijas opozīcijas nacionālās kustības līderiem.
Saskaņā ar SBU sniegto informāciju FDD plānojis nogalināt Krievijas opozīcijas politiķi, kurš bija ieradies Ukrainā uz Neatkarības dienas pasākumiem.
Ukrainas tiesībsargājošo iestāžu un izlūkdienesta kopīgās operācijas laikā ieceri izdevies laikus atklāt un izjaukt.
Pašlaik SBU darbinieki veic operatīvās un izmeklēšanas darbības. Tiesībsargi noskaidro visus iespējamā nozieguma gatavošanas apstākļus, kā arī personas, kuras varētu būt bijušas iesaistītas atentāta organizēšanā.
SBU specvienībai operācijas laikā Kijivā uzbrukuši bruņoti cilvēki
Izmeklēšanas darbību laikā lietā par Krievijas FDD plānotu teroraktu Ukrainas Drošības dienesta (SBU) operatīvajai grupai uzbrukuši bruņoti cilvēki. Incidentā ir ievainotie.
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SBU atklājis papildu informāciju par specoperāciju, kuras laikā izdevies izjaukt Krievijas FDD gatavotu teroraktu pret vienu no Krievijas opozīcijas politiskās nacionālās kustības līderiem. Par to ziņo SBU un Ukrainas Ģenerālprokurora birojs.
Pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros SBU darbinieki veica neatliekamas izmeklēšanas darbības, lai iegūtu un fiksētu pierādījumus.
Veicot kratīšanu kādā adresē Kijivā, personu grupa veica bruņotu uzbruka SBU operatīvajai izmeklēšanas grupai, mēģinot traucēt izmeklēšanas darbības. Uzbrucēji ar automašīnām bloķēja arī tiesībsargu piekļuvi notikuma vietai.
Lai apturētu uzbrukumu un garantētu procesuālajās darbībās iesaistīto personu drošību, tika iesaistīta SBU Speciālo operāciju centra "Alfa" vienība. Lai pārtrauktu bruņoto pretošanos, tiesībsargi pielietoja ieročus.
Incidentā ievainojumus guvušas vairākas personas, kuras pretojās tiesībsargiem. Visi uzbrucēji tika aizturēti.
Sākotnējās izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizturētie ir saistīti ar vienu no Ukrainas Aizsardzības spēku vienībām. Pie viņiem izņemti ieroči un dokumenti.
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Pašlaik tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi un katra iesaistītā loma, kā arī lemts par viņu darbību galīgo juridisko kvalifikāciju.
Ukrainas Ģenerālprokurora biroja procesuālajā uzraudzībā sākta pirmstiesas izmeklēšana par draudiem tiesībsargājošās iestādes darbiniekam un mēģinājumu apdraudēt viņa dzīvību. Izmeklēšanas darbības turpinās.
Spekulācijas par apšaudi un iespējamo FDD mērķi
2. septembra rītā sociālajos tīklos parādījās informācija par iespējamu apšaudi starp Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) un SBU darbiniekiem Kijivas Dņiprovskas rajonā. Tika apgalvots, ka notikušais varētu būt saistīts ar "Krievu brīvprātīgo korpusa" (RDK) komandiera vietnieka kaujas operāciju jautājumos pazušanu.
Dienu iepriekš RDK paziņoja, ka nezināmi cilvēki pirms dažām dienām Kaplunovu "nolaupīja" viņa mājas pagalmā. Tajā pašā paziņojumā arī teikts, ka kustības dalībnieks ir "aizturēts".
Neatkarīgais krievu medijs "SOTAvision" norāda, ka no Krievijas opozicionāriem nesen Ukrainā ieradies rokgrupas "Nogu svelo" līderis Maksims Pokrovskis un jurists Marks Feigins.
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Tikmēr Ukrainas "Telegram" kanāli "Kijevskij dviž" un "Truha" ziņo, ka Kijivā SBU un HUR darbinieku starpā izraisījusies apšaude.