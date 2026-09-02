SBU novērsis atentāta mēģinājumu pret Krievijas opozīcijas kustības līderi
Ukrainas Drošības dienests (SBU) izjaucis Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) plānu sarīkot teroraktu pret Krievijas opozicionāru, kurš Ukrainas Neatkarības dienā bija ieradies valstī.
Ukrainas Drošības dienests kopā ar Aizsardzības ministrijas Galveno izlūkošanas pārvaldi (HUR) novērsis teroraktu, ko Krievijas FDD esot gatavojis pret vienu no Krievijas opozīcijas nacionālās kustības līderiem.
Saskaņā ar SBU sniegto informāciju FDD plānojis nogalināt Krievijas opozīcijas politiķi, kurš bija ieradies Ukrainā uz Neatkarības dienas pasākumiem.
Ukrainas tiesībsargājošo iestāžu un izlūkdienesta kopīgās operācijas laikā ieceri izdevies laikus atklāt un izjaukt.
Pašlaik SBU darbinieki veic operatīvās un izmeklēšanas darbības. Tiesībsargi noskaidro visus iespējamā nozieguma gatavošanas apstākļus, kā arī personas, kuras varētu būt bijušas iesaistītas atentāta organizēšanā.
Veicot kratīšanu vienā no adresēm, personu grupa veica bruņotu uzbrukumu Ukrainas Drošības dienesta (SBU) operatīvajai izmeklēšanas grupai. Uzbrucēji mēģināja kavēt izmeklēšanas darbības un ar automašīnām bloķēja tiesībsargu piekļuvi notikuma vietai.
Lai apturētu uzbrukumu un garantētu izmeklēšanas darbībās iesaistīto personu drošību, tika iesaistīta SBU Speciālo operāciju centra "Alfa" vienība. Apspiežot bruņoto pretošanos, tiesībsargi pielietoja ieročus.
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Incidentā ievainojumus guva vairākas personas, kuras pretojās tiesībsargiem. Uzbrucēji tika aizturēti.
Sākotnējās izmeklēšanas darbībās noskaidrots, ka aizturētie ir vienas no Ukrainas Aizsardzības spēku vienības pārstāvji. Pie viņiem izņemti ieroči un dokumenti.
Pašlaik tiek noskaidroti visi incidenta apstākļi un katra iesaistītā loma, kā arī lemts par viņu darbību galīgo juridisko kvalifikāciju.
Neatkarīgais krievu medijs "SOTAvision" norāda, ka no Krievijas opozicionāriem nesen Ukrainā ieradies rokgrupas "Nogu svelo" līderis Maksims Pokrovskis un jurists Marks Feigins.
Tikmēr Ukrainas "Telegram" kanāli "Kijevskij dviž" un "Truha" ziņo, ka Kijivā SBU un HUR darbinieku starpā izraisījusies apšaude.
Saskaņā ar Ukrainas "Telegram" kanālu versiju apšaude ir saistīta ar Ukrainas pusē karojošā "Krievu brīvprātīgo korpusa" (RDK) komandiera vietnieka Stepana Kaplunova pazušanu.
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Dienu iepriekš RDK paziņoja, ka nezināmi cilvēki pirms dažām dienām Kaplunovu "nolaupīja" viņa mājas pagalmā. Tajā pašā paziņojumā arī teikts, ka kustības dalībnieks ir "aizturēts".