Skolēni uz neapdzīvotas Skotijas salas atklāj gadsimtiem glabātu vikingu noslēpumu
Britu karaļa Čārlza III bijušās izglītības iestādes – Gordonstounas privātskolas – audzēkņi un darbinieki arheoloģiskās ekspedīcijas laikā neapdzīvotā Skotijas salā atklājuši, iespējams, 10. vai 11. gadsimta vikingu baznīcas drupas.
Kā vēsta britu izdevums „The Independent”, sešas dienas ilgajā ekspedīcijā skolēni kopā ar Orkneju Arheoloģijas pētniecības centra „Ocra” arheologiem zem kādas jaunākas būves drupām atrada altāra pamatus. No atraduma iegūtie paraugi tiks nodoti radioaktīvā oglekļa datēšanai.
Skolas pārstāvis Dens Maklīns norāda, ka vienīgā norāde par baznīcas esamību bijusi vietējā kartē atzīmētas drupas ar nosaukumu "Twinly Kirk". Viņš skaidro, ka sākotnēji šķitis, ka atlikušās sienas pieder jaunākai ēkai, jo tās gadu gaitā ir papildinātas.
Taču, strādājot kopā ar arheologiem un notīrot nezāles, ticis atklāts pakāpiens, kas ved uz baznīcas altāri.
Uz vikingu klātbūtni norāda arī specifiska būvniecības metode, ēkas plānojums un orientācija, kā arī sausais mūris bez māla vai javas saistvielām. Tāpat tuvumā konstatēti akmeņu krāvumi un siena, kas bloķē piekļuvi izcelšanās vietai krastā.
Maklīns stāsta, ka neaizmirstams bijis brīdis, kad skolēniem varēja pavēstīt, ka viņi paši palīdzējuši atklāt līdz pat 1000 gadu senu vikingu vēstures liecību. "Orca" vecākais projektu vadītājs Pols Klārks apstiprina, ka Svonas salai ir tūkstošiem gadu sena vēsture, taču līdz šim tā tikpat kā nav tikusi pētīta.
Nākamais solis būs ievākto paraugu analīze, lai precīzi datētu atklājumu un izprastu senās ēkas pielietojumu. Līdzās baznīcai jaunieši apsekoja arī, iespējams, aizvēsturisku apmetni un apļveida grāvi, kas tiek uzskatīts par senas vikingu ugunskura vietas paliekām.
Ekspedīcijas laikā desmit skolēni salā, kurā mīt tikai savvaļas lopi, uzturējās pamestā kotedžā, kurā neviens nebija dzīvojis jau gadsimtu. Ēkā nebija elektrības, un dzeramais ūdens tika sūknēts no senas akas. Audzēkņi palīdzēja atjaunot vecās kotedžas grīdu, atstājot tajā nelielu piemiņas plāksni.