Krievija paziņo, kuru Eiropas valsti uzskata par īpaši naidīgu
Kā norāda Krievijas diplomāts Aleksejs Čekmarevs, šī valsts "seko ES un NATO pret Krieviju vērstajai politikai".
Krievijas vēstniecības Lisabonā preses atašejs Aleksejs Čekmarevs paziņojis, ka Krievija uzskata Portugāli par "vienu no naidīgākajām valstīm Eiropā". "Par to nevajadzētu būt nekādām šaubām," diplomāts uzsvēra intervijā "CNN Portugal", kas tika pārraidīta aizvadītajā svētdienā.
Čekmarevs savu nostāju skaidroja ar to, ka Lisabona seko Eiropas Savienības un NATO pret Krieviju vērstajai politikai un pilnībā atbalsta Briseles noteiktās sankcijas pret Maskavu, vēsta "Euronews".
Turklāt, kā apgalvoja Krievijas vēstniecības preses atašejs, Portugāle "sniedz vispusīgu atbalstu Kijivas režīmam, kas cenšas stiprināt Ukrainas aizsardzības spējas un tādējādi nodarīt kaitējumu Krievijai".
"Portugāle ir naidīga valsts. Domāju, ka tas ir diezgan skaidrs paziņojums," viņš vēlreiz uzsvēra. Diplomāts komentēja arī nesenos Portugāles ārlietu ministra Paulu Ranžela izteikumus, kurš nosodīja neseno Krievijas triecienu Kijivai, kad šāviņi nokrita aptuveni 300 metru attālumā no Portugāles vēstniecības.
"Ja triecieni skar diplomātiskos objektus, tas nozīmē pilnīgu starptautisko kara tiesību normu ignorēšanu," paziņoja ministrs.
Atbildot uz to, Čekmarevs apgalvoja, ka "starptautisko kara tiesību normas, uz kurām atsaucās ministrs, patiesībā pārkāpj Ukraina". Viņš cita starpā pieminēja 22. maija triecienu kopmītnei un koledžas ēkai Starobiļskā, Krievijas daļēji okupētajā Ukrainas Luhanskas apgabalā. Krievijas varasiestādes apgalvoja, ka triecienā gājis bojā 21 cilvēks un vairāk nekā 40 ievainoti.
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Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs noliedza informāciju par triecienu civiliedzīvotāju kopmītnei. Saskaņā ar Ukrainas militārās vadības paziņojumu Starobiļskas apkaimē tika uzbrukts militāriem objektiem, munīcijas noliktavām, pretgaisa aizsardzības līdzekļiem un pretinieka komandpunktiem.
Diplomāts kritizēja Ranžela izteikumus, norādot, ka "tajos nav nekā jauna" un tie esot "tie paši ļoti agresīvie un ne ar ko nepamatotie naratīvi". Viņš apgalvoja, ka Krievijas triecieni esot vērsti tikai pret militāriem objektiem un infrastruktūru, kas saistīta ar Ukrainas militāro sistēmu.
Tomēr kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Krievijas spēki vairākkārt ir veikuši triecienus dzīvojamiem rajoniem un civilās infrastruktūras objektiem, tostarp valsts energosistēmai.
Runājot par iespējamu miera sarunu sākšanu, atašejs paziņoja, ka "Krievija ir atvērta" sarunām, taču pagaidām nesaskata "tam piemērotus apstākļus".
"Rietumu ieroču piegādes būtiski apgrūtina dialogu, jo Kijiva jau ir izsmēlusi savus resursus un turas tikai pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, demonstrējot gatavību karot līdz pēdējam ukrainim," paziņoja Aleksejs Čekmarevs.
"Tas, ko mēs vērojam Eiropā, ir rusofobiska histērija, kas veicina šo kareivīgo trauksmes celšanu," norādīja diplomāts, piebilstot, ka "Krievijai nekāda eskalācija nav vajadzīga", jo tās karaspēks "turpina virzīties uz priekšu kaujas laukā Ukrainā".
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Arī šie Maskavas varasiestāžu regulāri paustie apgalvojumi vairākkārt ir tikuši apšaubīti. Piemēram, 2026. gada aprīlis kļuva par pirmo mēnesi divarpus gadu laikā, kad Krievijas spēki zaudēja vairāk teritorijas, nekā ieņēma, bet maijā Ukrainai izdevās šo rezultātu uzlabot. 2026. gadā Krievijas spēku vidējais virzības temps bijis tikai 15 kvadrātkilometri mēnesī – krass pretstats 405 kvadrātkilometriem mēnesī 2025. gadā.
"Krievija vienmēr ir gatava miera sarunām, tiklīdz tiks iesniegti konkrēti priekšlikumi," paziņoja diplomāts, uzsverot, ka pašlaik jautājums esot par "Rietumu uzticamību un spēju pildīt savas vienošanās".