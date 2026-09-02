Nepālā katastrofā bojāgājušo skaits pārsniedzis 1100, gandrīz 5000 cilvēku pazuduši bez vēsts
Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā sasniedzis 1127, trešdien pavēstīja policija.
Upuru ģimenēm nodoti tikai 95 līķi, norādīja Nepālas likumsargi. 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts policijas paziņojumā.
Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Lielākā daļa līdz šim atrasto līķu vēl nav identificēta. Glābēji bieži vien atrod tikai kaulu fragmentus vai citas ķermeņa daļas. Visas mirstīgās atliekas var tikt identificētas, veicot DNS analīzi, norāda amatpersonas.
Ķīna vēl svētdien paziņoja, ka plūdos Tibetā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki un 546 pazuduši. Kopš svētdienas Ķīna citus datus nav sniegusi.
Cilvēktiesību organizācija "International Campaign for Tibet", britu laikraksts "The Guardian" un citi starptautiskie mediji norāda, ka Ķīna, iespējams, apzināti slēpj patiesos katastrofas apmērus.
Saistībā ar katastrofas atspoguļojumu ieviesta stingra informācijas cenzūra. Ķīnas policija jau sodījusi vismaz desmit cilvēkus par "nepareizas informācijas" izplatīšanu sociālajos tīklos.
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