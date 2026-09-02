Fotoattēlā uz Putina kreisās rokas pamanītas neveiksmīgas injekcijas pēdas
Plankums uz Putina rokas tika pamanīts vairākos Kremļa publicētos video, kas izraisīja jaunu diskusiju par viņa veselību. Ārsti to skaidroja ar medikamentu lietošanu.
Vairākos Kremļa publicētajos video uz Krievijas diktatora Vladimira Putina kreisās plaukstas pamanīts tumšs plankums, kas izraisījis jaunas diskusijas par viņa veselības stāvokli. "The Moscow Times" aptaujātie mediķi pieļauj, ka tā varētu būt medicīniskas manipulācijas atstāta pēda.
"The Moscow Times" raksta, ka tumšais plankums uz Putina kreisās plaukstas bijis redzams viņa 1. septembra uzrunā skolēniem un studentiem. Kremļa publicētajā video Putins kreiso roku daļēji aizsedz ar labo, taču žestikulējot vairākkārt parāda plaukstu kamerai. Pēc mēneša Putinam apritēs 74 gadi.
Trīs praktizējoši mediķi, kurus uzrunāja izdevums, pieļāva, ka plankums varētu būt radies pēc neveiksmīgas intravenozas manipulācijas. Kāds Maskavas neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts to raksturoja kā "aptuveni trīs dienas vecu hematomu pēc injekcijas".
Savukārt reanimatologs sacīja, ka pēda uz Putina rokas atgādina "neveiklu injekciju". "Taču patiesībā Putinam, lai manipulācijas būtu drošākas, vajadzēja ievietot katetru," norādīja ārsts.
Kardiologs ar vairāk nekā 50 gadu darba pieredzi skaidroja, ka plaukstas virspuse nav ierastākā vieta intravenozai punkcijai. Parasti izvēlas elkoņa locītavas iekšpusi, kur vēnas ir lielākas, mazāk kustīgas un atrodas tuvāk ādas virsmai.
Pēc ārsta teiktā, injekciju plaukstas vēnā parasti veic vairākos gadījumos – ja elkoņa locītavas vēnas jau bieži izmantotas, pēc katetra ievietošanas ir iekaisušas vai nepieciešama steidzama injekcija un cilvēks ir apģērbts, tāpēc vieglāk ātri piekļūt plaukstas vēnai. Atsevišķos gadījumos plaukstas vēnās ievieto arī katetrus, ja tas ir ērtāk ārstēšanai.
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"The Moscow Times" vērš uzmanību, ka video, kurā redzams plankums, iespējams, ierakstīts iepriekš. Kremļa preses dienests apsveikuma uzrunas mēdz ierakstīt vairākas nedēļas pirms to publicēšanas.
Tāda pati pēda uz Putina rokas redzama ne tikai uzrunā skolēniem, bet arī divas dienas iepriekš publicētajā apsveikumā kalnračiem.
Savukārt plankums nav redzams 1. septembra kadros no Putina tikšanās ar Kazahstānas prezidentu Kasimu Žomartu Tokajevu, kā arī 29. augusta video no tikšanās ar pedagogiem Maskavas Valsts pedagoģiskajā universitātē.
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