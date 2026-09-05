Ķīna atklājusi regulāru kuģu maršrutu caur kūstošo Arktiku - taču cena var būt augsta
Arktikā arvien straujāk sarūkot ledus segai, Ķīnas kuģniecības uzņēmums "Sea Legend" augustā atklājis pirmo regulāro konteinerkuģu līniju caur Arktiku. Paredzēts, ka sezonas laikā kuģi šajā maršrutā kursēs reizi nedēļā.
Ķīnas konteinerkuģis "Dubai Tower" 15. augusta vakarā devās no Ningbo ostas Ķīnā uz Fēlikstovu Lielbritānijā. Ceļā pa Ziemeļu jūras maršrutu gar Sibīrijas piekrasti tam jāpavada aptuveni 20 dienas – par nedēļu mazāk nekā ierastajā maršrutā caur Suecas kanālu, kas bez pieturām aizņem ap 27 dienām, bet ar piestāšanu ostās – pat 40 līdz 50 dienas.
Par kūstošo Arktikas maršrutu šobrīd interesējas ne tikai Ķīna. 22. augustā konteinerkuģi no Pusanas šajā ceļā nosūtīja arī Dienvidkoreja, kas jaunajā maršrutā saskata plašākas ekonomiskās iespējas. “Ķīna, Dienvidkoreja un citas valstis gatavojas dienai, kad pēc 15 vai 20 gadiem Arktikā būs daudz mazāk ledus un pārvadājumi no Ziemeļaustrumāzijas uz Eiropu degvielas patēriņa un ceļā pavadītā laika ziņā maksās tikai daļu no tā, ko tie izmaksā, kuģojot caur Indijas okeānu,” norāda Tromso Universitātes starptautisko attiecību profesors Marks Lanteins.
Pat neliela noplūde var radīt smagas sekas videi
Satraucošs šajā situācijā ir jautājums par vides un drošības riskiem. Norvēģijas vides organizācija "Bellona" brīdina, ka zemās temperatūras ievērojami palēnina Arktikas trauslo ekosistēmu spēju atjaunoties, tāpēc pat neliela naftas noplūde var radīt smagas sekas videi. “Kad nafta ir nonākusi ūdenī, katra stunda bez reaģēšanas nozīmē milzīgus zaudējumus,” norāda arī organizācijas "Clean Arctic Alliance" pārstāvis Endrjū Dambrils.
Aukstajā vidē nafta sadalās daudz lēnāk, bet ekosistēmu spēja pašattīrīties un atjaunoties ir ierobežota. Turklāt, pieaugot kuģu satiksmei Arktikā, palielināsies zemūdens troksnis, kvēpu un citu piesārņotāju emisijas, un pieaug risks invazīvo sugu izplatīšanās iespējai un risks izjaukt dzīvnieku migrācijas ceļus.
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Tāpat Arktikas austrumu daļā glābšanas infrastruktūra ir ļoti ierobežota, un visā milzīgajā maršrutā ir tikai 11 glābšanas centri. 2024. gada oktobrī kuģim "Nordic Giant", kas uzskrēja uz sēkļa pie Teriberkas Krievijas galējos ziemeļrietumos, palīdzība bija jāgaida 41 dienu. Norvēģijas vides organizācija "Bellona" brīdinājusi, ka reģionā “trūkst ārkārtas reaģēšanas infrastruktūras un aprīkojuma”, bet glābšanas un ārkārtas palīdzības kuģu skaits ir nepietiekams.
Vides organizācijas uzsver, ka, palielinoties kuģu skaitam Arktikā, arvien būtiskāki kļūst stingri drošības un vides aizsardzības noteikumi – sākot no kuģu radītā piesārņojuma mazināšanas līdz pietiekamai glābšanas un ārkārtas reaģēšanas infrastruktūrai, lai avārijas vai naftas noplūdes gadījumā pēc iespējas ātrāk ierobežotu kaitējumu Arktikas trauslajai ekosistēmai.
Ģeopolitiskie riski
Turklāt, problēmas nebeidzas ar ledu un iespējamu ekoloģisko katastrofu – jaunais ceļš tūkstošiem kilometru stiepjas gar Krievijas krastiem, un katram kuģim, kas vēlas šķērsot jūrasceļu, nepieciešama Krievijas valsts uzņēmuma "Rosatom" atļauja, lai to darītu. Un Maskava skaidri signalizē, ka nevēlas atteikties no kontroles pār šo maršrutu.
“Mūsu valsts joprojām ir apņēmusies īstenot atklātu un pragmatisku sadarbību Arktikā ar visiem, kas gatavi cieņpilnam dialogam, vienlaikus ņemot vērā Krievijas suverēnās tiesības reģionā,” paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Tāpat, ja kuģniecības uzņēmumiem rastos kāda cita problēma – degvielas uzpilde Krievijas ostās vai Krievijas ledlaužu izmantošana nozīmētu Rietumu sankciju pārkāpšanu.
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Īsāks ceļš nenozīmē izdevīgākus pārvadājumus
Jāpibilst, ka īsāks ceļš automātiski nenozīmē arī izdevīgākus pārvadājumus. Arktikas maršrutā ir daudz mazāk ostu, kurās iespējams iekraut un izkraut preces, turklāt sarežģīto kuģošanas apstākļu dēļ tur izmantojamie konteinerkuģi ir ievērojami mazāki. Pētnieki pieļauj, ka šis maršruts varētu būt piemērots tādu preču pārvadāšanai, kurām ir augsta pievienotā vērtība, piemēram, litija bateriju vai elektroauto pārvadāšanā
Pagaidām Ziemeļu jūras ceļš galvenokārt tiek izmantots izejvielu pārvadājumiem starp Krieviju un Ķīnu. Turklāt jaunās līnijas jauda uz kopējās Āzijas un Eiropas tirdzniecības fona joprojām ir niecīga. Kuģniecības analītiķis Pīters Sands norāda, ka šobrīd, jaunais ceļš varētu veidot aptuveni 1% Eiropas - Āzijas tirdzniecību, bet ja ledāji nākotnē nokustu par vēl 30-50%, tad arī šis jūras ceļš varētu iegūt pilnīgi citu nozīmi.
Jāpiemin, ka ASV, Ķīna un Krievija ir sākušas sacensties par varu Arktikas reģionā, jo tas ir bagāts ar dabas resursiem. Pēdējo 10 gadu laikā tranzīta satiksme Ziemeļu jūras ceļa maršrutā ir pieaugusi par teju 40%. Jau ziņots, ka stratēģiskās nozīmes un dabas resursu dēļ ASV prezidents Donalds Tramps vairākkārt draudējis pārņemt varu Grenlandē. Tikmēr arī Krievija par kontroli Ziemeļeiropā sapņojusi kopš padomju laikiem.
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Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.