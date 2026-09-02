Igaunijas pierobežā pie Narvas Krievijas pusē novērota aizdomīga rosība
Sociālajos tīklos parādījies video ar aizdomīgām darbībām Narvas upes krastā Krievijas pusē iepretim Igaunijas ciematam Vasknarvai, kas izraisījis pastiprinātu iedzīvotāju un mediju interesi. Tikmēr Igaunijas policija aicina saglabāt vēsu prātu un kritiski izvērtēt internetā redzēto, vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR.
Sociālajos tīklos lielu interesi un dažādas spekulācijas izraisījis video, kurā redzama aizdomīga smagās tehnikas rosība un krasta pārbūves darbi Narvas upes Krievijas pusē. Kāds Vasknarvas iedzīvotājs raidorganizācijai apstiprināja, ka jau vairākas dienas no robežas otras puses dzirdams troksnis, taču to, kas tur notiek, viņš savām acīm nav redzējis.
Local residents have posted videos claiming that Russia is building gravel embankments along the Narva River near a border crossing with Estonia.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 31, 2026
I don’t know how reliable these videos are. I have followers from this region - what do you think? pic.twitter.com/bk42m6YshA
Lai noskaidrotu situāciju, Igaunijas portāla "Delfi" žurnālisti klātienē apsekoja Igaunijas krastu. Viņi pārliecinājās, ka no Vasknarvas patiešām skaidri redzama jauna, gaiša šķembu un akmeņu josla gar pašu ūdens malu Krievijas pusē. Tāpat novērots, ka citviet kaimiņvalsts krastā strādā ekskavators. Lai gan internetā izskanējušas dažādas, tostarp satraucošas versijas par šo darbu mērķi, uzrunātie Vasknarvas iedzīvotāji portālam pauduši piezemētāku viedokli. Vietējie sliecas domāt, ka Krievijas pusē tiek veikta vienkārša krasta labiekārtošana, jo upes pretējā pusē atrodas privātmājas un saimniecības ēkas.
Saistībā ar izplatīto informāciju Igaunijas policija sarunā ar ERR aicināja iedzīvotājus saglabāt kritisko domāšanu. "Īpaši svarīgi ir ievērot piesardzību attiecībā uz saturu, kuram ir emocionāls vai provokatīvs raksturs vai kura mērķis varētu būt izraisīt cilvēkos bailes, trauksmi vai nedrošību. Pirms izdarīt secinājumus, ir vērts pārbaudīt informācijas avotu, meklēt apstiprinājumu uzticamos plašsaziņas līdzekļos un sekot līdzi iestāžu oficiālajiem paziņojumiem," norāda likumsargi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atbildot uz ERR jautājumu, vai upes otrā pusē notiek video un medijos aprakstītās darbības, Igaunijas policija norādīja, ka nevar komentēt otrpus valsts robežai notiekošo un citas valsts institūciju darbību. Tomēr policijā apstiprināja, ka nepārtraukti tiek uzraudzīta situācija valsts austrumu pierobežā.
"Mēs esam lietas kursā par notikumiem pierobežas reģionos un pastāvīgi vērtējam to iespējamo ietekmi uz Igaunijas un robežas drošību. Ja parādīsies informācija vai tiks konstatētas darbības, kas prasīs Igaunijas iedzīvotāju informēšanu vai papildu pasākumu īstenošanu, mēs par to paziņosim sabiedrībai, izmantojot oficiālos kanālus," uzsver Igaunijas policijā.