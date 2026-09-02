Vācijā divu dienu laikā nograndis jau otrais sprādziens - ievainoti divi cilvēki
Trešdienas, 2. septembra, agrā rītā Vācijas dienvidu pilsētā Augsburgā, pie centrālās dzelzceļa stacijas nograndis sprādziens, kurā cietuši divi cilvēki. Incidents noticis tikai dienu pēc tam, kad Brandenburgā nogranda sprādziens netālu elektrostacijas.
Kā vēsta Vācijas policija, sprādziens Augsburgā nogranda ejā netālu no pilsētas centrālās dzelzceļa stacijas. Likumsargi paziņojuši, ka eksplodējis pagaidām neidentificēts priekšmets, un sprādzienā divi cilvēki guvuši ievainojumus, kā arī eksplozijas vilnis izsitis ēkas logu stiklus. Pēc vietējo mediju rīcībā esošās informācijas, sprādziens noticis laikā no plkst. 3.00 līdz 5.00.
“Ēkas ejā eksplodēis nezināms priekšmets,” trešdienas rītā paziņoja Ziemeļšvābijas policija. Notikuma vietā strādā plaši policijas spēki, un teritorija ir norobežota. Likumsargi aicinājuši iedzīvotājus un autovadītājus izvairīties no apkārtnes apmeklēšanas.
Tikmēr dienu iepriekš, 1. septembrī, paštaisīts spridzeklis eksplodēja netālu no elektrostacijas Brandenburgā. Vācijas policija ziņoja, ka sprādziens nogranda ap plkst. 8.00 "Preilack" elektroapgādes objektā. Notikuma vietā tika atrastas vairākas sprāgstvielas, tomēr nostrādājusi bija tikai viena.
“Objektā notika īslaicīgs darbības pārtraukums. Visas līnijas tagad atkal darbojas. Elektroapgāde kopumā pašlaik nav ietekmēta,” pēc incidenta paziņoja elektrotīkla operators "50Hertz".
Pagaidām nekas neliecina, ka abi incidenti būtu savstarpēji saistīti, un Vācijas varasiestādes par šādu iespējamu saistību nav paziņojušas.
Vācija apsūdz Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā
Jau ziņots, ka aizvadītajā mēnesī Leipcigas lidostā tika atrasti droni ar sprāgstvielām. Vācijas valdība otrdien notikušajā apsūdzēja Krieviju, norādot, ka tie bija mēģinājumi sarīkot diversiju.
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Ar sprāgstvielām pildītie droni Leipcigas lidostā, kurai ir nozīmīga loma militārajos pārvadājumos, tika novēroti 4. augustā. Policija izmantoja robotu, lai neitralizētu sprāgstvielas dronā, kas tika atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, un uzskata, ka otrs drons, iespējams, sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu. Kopš tā laika ir atrasts trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprāgstvielām.
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints norādīja, ka šis uzbrukuma mēģinājums atbilst jau zināmajam Krievijas hibrīdoperāciju modelim. Viņš paziņoja, ka Vācijas valdība "ir nonākusi pie secinājuma, ka Krievija ir atbildīga par 4. augustā Leipcigā notikušo hibrīduzbrukumu".
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls paziņoja, ka Krievijas konsulāts Bonnā tiks slēgts no 18. septembra un tiks atcelts līgums, saskaņā ar kuru darbojās Krievu nams Berlīnē.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena paziņoja, ka Eiropas Savienība (ES) solidarizējas ar Vāciju. "Mūs vieno apņēmība stāties pretī Krievijas agresijai. Mēs atturēsim ikvienu, kurš mēģina apdraudēt mūsu brīvību un drošību," platformā "X" paziņoja Leiena, piebilstot, ka Eiropas Savienība gatavo papildu sankcijas pret Krieviju.