ASV triecienos Irānā nogalināti 11 cilvēki, tostarp bērns
ASV triecienos Irānā nogalināti 11 cilvēki, pēc Hūzestānas provincē nule notikušā uzbrukuma trešdien pavēstīja Irānas valsts mediji.
"Hūzestānas provinces gubernatora vietnieks drošības un tiesībaizsardzības jautājumos paziņoja, ka aizvadītajā naktī notikušajā ASV raķešu triecienā trīs vietās provincē septiņi cilvēki nogalināti un astoņi ievainoti," vēsta ziņu aģentūra IRNA.
Irānas Sarkanais Pusmēness otrdien paziņoja, ka ASV triecienā kāzās Sirikas apgabalā nogalināti četri cilvēki, arī viens bērns, un vairāk nekā 50 cilvēki ievainoti.
Jaunākā konflikta eskalācija sākās, kad Vašingtona svētdien veica triecienus mērķiem Irānā. Tie bija pirmie zināmie triecieni vairāku nedēļu laikā.
Pēc tam Irānas bruņotie spēki uzbruka ASV karavīriem Jordānijā un Apvienotajos Arābu Emirātos.
Otrdien sekoja vēl vairāki ASV uzbrukumi, un Irānas valsts televīzija ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos gar Hormuza šaurumu un uz salas Persijas līcī, kā arī par to, ka ASV bruņotie spēki uzbrukuši lidostai dienvidu provincē Kermānā.
Trešdien Irāna uzbruka ASV interesēm Tuvajos Austrumos, brīdinot par smagām sekām, ja ASV atkārtoti uzbruks Irānai.