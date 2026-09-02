Spānijā aizturēts Vācijas meklēts narkotiku kontrabandas magnāts
Spānijas policija ir aizturējusi vīrieti, kas raksturots kā Vācijas "visvairāk meklētais" narkotiku kontrabandists, kurš gadiem tika meklēts aizdomās par bandas vadīšanu, kas nelegāli ieveda Vācijā lielus daudzumus narkotiku, otrdien paziņoja policijas pārstāvji.
Vīrietis, uz kuru attiecas Vācijas izdots Eiropas aizturēšanas orderis par narkotiku kontrabandu un organizēto noziedzību, tika notverts Spānijas dienvidu pilsētā Malagā sadarbībā ar Vācijas Federālo kriminālpolicijas biroju (BKA).
Oficiāla informācija par viņa identitāti netika publicēta, bet telekanāls "Telecinco" un citi Spānijas mediji ziņoja, ka šis vīrietis ir 38 gadus vecs un cēlies no Pakistānas. Netika arī izpausts, kurai Vācijas prokuratūrai ir jurisdikcija šajā lietā.
Izmeklēšana sākās 2025. gadā, kad tika iegūtas norādes, ka šis bēguļojošais vīrietis varētu būt Spānijā, kur viņš iepriekš bija dzīvojis. Viņa vadītajai noziedzīgajai organizācijai tur arī bija noliktava, kur narkotikas tika iekrautas kravas mašīnās un caur Franciju tika aizvestas uz Vāciju.
Narkotiku magnāts bija īstenojis galējus piesardzības pasākumus, lai netiktu atrasts. Viņš ik pa divām nedēļām mainīja sava tālruņa numuru, kā arī reizi trīs mēnešos mainīja savu identitāti.
Viņš arī bija pabeidzis kiberdrošības kursu Turcijā, kur bija apguvis metodes, kas ļāva novērst viņa atrašanās vietas izsekošanu caur operāciju sistēmām, ierīcēm un sociālajiem medijiem.
Izmeklēšana sākotnēji aizveda detektīvus pie šī vīrieša brāļa. Pēc vairākas dienas ilgas novērošanas un izsekošanas dažādās Spānijas provincēs šīs vīrietis tika atrasts kā pasažieris sava brāļa automobilī Malagā un tika aizturēts 24. augustā.