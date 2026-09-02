Hamburgā apšaudē nogalināti divi vīrieši.
Pasaulē
Šodien 07:29
Hamburgā rūpnīcas teritorijā nošauti divi vīrieši
Vācijā Hamburgā Sanktpauli rajonā rūpnīcas teritorijā nogalināti divi vīrieši, kas, pēc visa spriežot, nošauti, trešdien pavēstīja policija.
Liecinieki dzirdēja skaņas, kas atgādināja šāvienus, un izsauca neatliekamās palīdzības dienestus, klāstīja policijas operatīvā centra pārstāvis.
Otrdienas vakarā uz notikuma vietu netālu no Šternšances stacijas tika nosūtītas vairākas patruļmašīnas. Policisti tur atrada abus vīriešus. Abi no gūtajiem ievainojumiem mira notikuma vietā.
Policija sāka meklēšanu, iesaistot vairāk nekā divdesmit patruļmašīnu. Sākotnēji incidenta apstākļi nebija skaidri. Slepkavību izmeklētāji uzskata, ka upuri un uzbrucējs bija pazīstami.
Vietējiem iedzīvotājiem nebija nekāda apdraudējuma, norādīja likumsargu pārstāvis.